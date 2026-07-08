Atacarea de către iranieni a unor nave comerciale, a antrenat o ripostă fermă, din partea americanilor, urmată de represaliile Teheranului.

În urmă cu puțin timp, același Trump a avertizat că, miercuri seară, armata americană va lovi din nou obiective militare ale Iranului. În urma escaladării, prețul petrolului a crescut din nou, până la 79 de dolari, pe baril, iar bursele au suferit pierderi.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: Din punctul meu de vedere, cred că s-a terminat cu armistițiul. Nu mai vreau să am de-a face cu ei. Sunt niște nemernici. Sunt oameni bolnavi. Sunt conduși de oameni bolnavi și sunt niște oameni cruzi și violenți. Iar dacă ar avea o armă nucleară, ar folosi-o. Din punctul meu de vedere, este pur și simplu o pierdere de timp să tratezi cu ei. Sunt mincinoși. Încheiem acordul, ne înțelegem că nu vor avea arme nucleare. Apoi ei ies și declară jurnaliștilor că nici măcar nu am discutat despre asta. Este ceva în neregulă cu ei. Sunt smintiți.

Mark Rutte, secretarul general al NATO: Sunt de acord cu tine.

Donald Trump s-a dezlănțuit după ce Teheranul a atacat din nou miercuri dimineață baze americane din Bahrein și Kuweit, parte a unei înlănțuiri de atacuri și riposte.

Peste noapte, armata americană a lovit 80 de ținte în Iran - ambarcațiuni militare și lansatoare de rachete. De asemenea, Washingtonul a reinstaurat sancțiunile economice asupra petrolului iranian.

Mark Rutte: „Cred că riposta americană era absolut necesară, pentru că era în vigoare un armistițiu, pe care Iranul l-a încălcat. Au făcut asta marți, atacând nave comerciale. Era esențial ca SUA să reacționeze în forță”.

Jon Gambrell, The Associated Press: „Unele nave comerciale trec foarte aproape de coasta Omanului, dar Iranul insistă că acestea trebuie să asculte de comenzile sale și că va începe foarte curând să perceapă taxe de la navele care tranzitează zona. Însă, atât țările din Golf, cât și SUA se opun acestor taxe. De decenii, strâmtoarea Ormuz era considerată o cale navigabilă internațională”.

Pe 17 iunie, Statele Unite şi Iranul au semnat un memorandum care a oprit confruntările armate şi a deschis o perioadă de negocieri de 60 de zile în vederea încheierii unui acord de pace final. Tratativele erau însă întrerupte pe durata ceremoniilor funerare pentru fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei.

În ultimele două zile, sicriul acestuia s-a aflat în Irak, cealaltă țară musulmană majoritar șiită. Acolo a fost însoțit de mai mulți responsabili politici și militari iranieni și nu e clar dacă acest lucru a afectat acțiunile Teheranului.