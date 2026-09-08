„Lupte și diplomație. Nu văd niciun motiv să nu se poată desfășura în paralel și simultan, așa cum s-a întâmplat pe parcursul istoriei”, a spus Lavrov într-un interviu acordat televiziunii de stat de la Moscova, potrivit Agerpres.

El a adăugat că această poziție este efectul „înșelăciunii” suferite de Rusia în 2022, când aceasta a acceptat, ca un „gest de bunăvoință”, să-și retragă trupele din apropierea capitalei ucrainene Kiev, în schimbul promisiunii încheierii unui acord de pace după negocierile desfășurate în martie-aprilie 2022 la Istanbul.

Conform versiunii Moscovei, atunci aproape fusese convenit un acord de pace, dar care, în final, a fost abandonat de Kiev la cererea Washingtonului și a premierului britanic Boris Johnson, iar Ucraina nu a mai dorit să-l semneze de îndată ce trupele ruse s-au retras din zona capitalei ucrainene.

Conform versiunii Kievului, acordul nerealizat în cele din urmă cuprindea clauze care cereau Ucrainei să adopte un statut de neutralitate geopolitică, în special să nu adere la NATO, să-și limiteze capacitățile militare și să acorde un statut special provinciilor din estul țării, clauze față de care președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat categoric opoziția.

După ce Kievul a respins, în final, respectivul acord de pace în termenii negociați, președintele rus Vladimir Putin a declarat că Rusia nu va înceta să-și urmărească obiectivele militare pe parcursul negocierilor de pace ulterioare, a mai spus Lavrov în interviul acordat televiziunii publice ruse. „Această politică rămâne în vigoare și astăzi”, a adăugat el.

Rusia va continua discuțiile cu SUA privind conflictul din Ucraina

Mai devreme, marți, când președintele rus Vladimir Putin a avut o convorbire telefonică cu omologul său american Donald Trump, șeful diplomației ruse a declarat că Rusia va continua discuțiile cu SUA asupra unei soluționări negociate a conflictului din Ucraina, întrucât, a susținut el, Washingtonul acceptă realitatea de pe teren și respinge aderarea Ucrainei la NATO.

Emisarii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, care au fost sâmbătă la Moscova și duminică la Kiev, „recunosc aceste puncte fundamentale și încearcă să joace un rol constructiv”, a adăugat Lavrov.

În convorbirea lor de marți, Putin și Trump au discutat cu „toată sinceritatea” despre conflictul din Ucraina, a afirmat, la rândul său, consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov.

De partea sa, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că negociatorii ruși, ucraineni și americani s-ar putea întâlni chiar luna aceasta pentru a aborda soluționarea negociată a războiului, dar Rusia este mai rezervată, considerând că încă este „prea devreme” pentru a discuta în mod concret despre o astfel de întâlnire.

Trump a cerut o încetare rapidă a operațiunilor militare

În aceeași convorbire, Trump a cerut o încetare rapidă a operațiunilor militare, a recunoscut consilierul de politică externă al lui Putin, adăugând că președintele rus i-a prezentat omologului său american o „analiză obiectivă și detaliată” a situației de pe frontul ucrainean.

Vladimir Putin a susținut în mod repetat că armata sa înaintează pe acest front și că ocuparea întregii regiuni Donbas din estul Ucrainei este doar o chestiune de timp.

În discuția cu Trump, el „a subliniat ceea ce americanii ar putea face în mod realist pentru a pune rapid capăt ostilităților” și a asigurat că Rusia nu are „niciun plan agresiv” față de Europa, a adăugat Ușakov.