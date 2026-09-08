Acesta nu ar fi transmis informația serviciilor de securitate. Dezvăluirea a declanșat un nou val de critici la adresa premierului, care este acuzat că ar fi ignorat avertismentul înaintea atacului din 7 octombrie 2023. Netanyahu respinge informațiile și susține că sunt „o minciună totală”, scrie Agerpres, care citează AFP.

Ce avertisment ar fi primit Netanyahu

Conform unei anchete publicate de cotidianul Haaretz şi preluată dintr-o carte ce urmează să apară, preşedintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohammed bin Zayed, l-a contactat pe premierul Netanyahu în ultima săptămână a lunii septembrie 2023 pentru a-l informa că mişcarea armată palestiniană pregătea o operaţiune majoră.

Potrivit Haaretz, liderul israelian nu i-a informat pe şefii serviciilor de securitate în legătură cu acest avertisment.

Biroul premierului Netanyahu a denunţat o "minciună totală", negând chiar existenţa unui schimb de mesaje cu oficialul din EAU la sfârşitul lunii septembrie 2023.

Opoziția israeliană cere explicații

Publicarea acestei investigaţii a provocat o avalanşă de critici din partea principalilor adversari politici, care, pe măsură ce se apropie alegerile legislative din 27 octombrie, îşi înmulţesc criticile la adresa modului în care premierul gestionează criza.

"Netanyahu a primit zeci de avertismente pentru 7 octombrie şi le-a ignorat pe toate. Nu este apt să conducă", a denunţat pe X principalul său rival, fostul şef al statului major Gadi Eizenkot.

El l-a acuzat pe Benjamin Netanyahu că a recurs la scuze "jalnice" pentru a se disculpa, o referire la faptul că prim-ministrul israelian a declarat de mai multe ori în ultimele săptămâni că anturajul său a întârziat să îl trezească în dimineaţa zilei de 7 octombrie 2023.

Benjamin Netanyahu "poartă o responsabilitate personală şi directă", a adăugat fostul prim-ministru Naftali Bennett. "Nu poate continua să îşi exercite funcţia nici măcar un minut în plus", a scris el pe X.

Informația despre „operațiunea terifiantă”

Articolul din Haaretz afirmă că şeful Hamas, Yahya Sinuar, ucis ulterior de Israel, îi spusese unui intermediar al organizaţiei palestiniene al-Fatah că se pregăteşte o "operaţiune terifiantă", demnă de un "cutremur". Conform aceleiaşi surse, informaţia a ajuns apoi la Mohammed bin Zayed printr-unul dintre consilierii săi, care i-a transmis-o lui Netanyahu într-un context de normalizare a relaţiilor dintre cele două ţări.

În timpul atacurilor fără precedent din 7 octombrie, care rămâne una dintre cele mai mari traume din istoria Israelului, 1.221 de persoane au fost ucise, potrivit unui bilanţ AFP bazat pe cifre oficiale israeliene. Ofensiva israeliană lansată ca represalii a devastat Fâşia Gaza şi a provocat 73.658 de morţi, potrivit Ministerului Sănătăţii din Gaza, controlat de Hamas, ale cărui cifre sunt considerate fiabile de ONU.