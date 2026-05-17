„Una dintre cele patru persoane cu risc ridicat (n.r. - care au călătorit la bordul navei afectate de un focar de hantavirus) care s-au plasat în carantină şi erau monitorizate pentru simptome a fost testată prezumtiv pozitiv pentru hantavirusul Andes”, a precizat agenţia într-un comunicat, citând autorităţile din provincia British Columbia.

Femeia a fost internată joi „împreună cu soţul său, care prezintă de asemenea simptome uşoare”, potrivit aceleiaşi surse, care precizează că şi acesta era pasager pe Hondius. „Amândoi vor rămâne în carantină în spital”, se arată în comunicat, care adaugă că o a treia persoană aflată de asemenea în carantină a fost spitalizată pentru investigaţii.

Rezultatele testelor sunt aşteptate în următoarele două zile.

„Riscul general pentru populaţia din Canada legat de focarul de hantavirus Andes asociat navei de croazieră MV Hondius rămâne scăzut în acest moment”, a subliniat agenţia.

Patru canadieni se aflau la bordul navei afectate de focarul de hantavirus, care plecase din Argentina pe 1 aprilie pentru o traversare a Oceanului Atlantic, având la bord 88 de pasageri şi 61 de membri ai echipajului.

La nivel mondial, bilanţul este de trei morţi.

În prezent nu există niciun vaccin şi niciun tratament specific împotriva hantavirusului, însă autorităţile sanitare dau asigurări că riscul este redus şi resping orice comparaţie cu pandemia de COVID-19.