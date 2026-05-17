Sam Battle, care a reprezentat Regatul Unit sub numele de scenă Look Mum No Computer, a urcat pe scenă ca al 14-lea concurent în cadrul spectacolului de sâmbătă. Totuși, britanicul nu a reușit să convingă nici juriile, nici publicul care a votat, scrie GB News. România, prin Alexandra Căpitănescu cu piesa "Choke Me", s-a clasat pe locul trei.

Artistul a obținut un singur punct din partea juriului, oferit de Ucraina. Publicul european nu i-a acordat însă niciun punct. Marea Britanie a obținut, în total, cinci victorii la concursul Eurovision, în anii 1997, 1981, 1976, 1969 și 1967, fiind astfel una dintre țările cu cele mai multe succese în istoria competiției.

Între timp, a fost o seară istorică pentru Dara, care a fost copleșită de emoții în momentul în care a fost declarată câștigătoarea Eurovision 2026.

În ciuda eșecului, Sam Battle a părut să ia rezultatul cu umor, zâmbind și fluturând steagul Union Jack în fața camerei. Alte reprezentante ale Marii Britanii din ultimii ani, precum Remember Monday, Olly Alexander și Mae Muller, nu au primit nici ele puncte din partea publicului.

Fanii, dezamăgiți de prestația Marii Britanii

După rezultatul Marii Britanii, fanii Eurovision au reacționat pe rețelele sociale și au cerut revenirea lui Sam Ryder, care a obținut locul al doilea în 2022. El a interpretat piesa „SPACE MAN”, rezultatul de atunci fiind cel mai bun al Marii Britanii din 1998 încoace.

În ciuda unor proteste, inclusiv boicotul a cinci țări, Israelul s-a clasat pentru al doilea an consecutiv pe locul al doilea, după interpretarea piesei „New Day Will Rise” a lui Yuval Raphael. Țara a primit un număr important de puncte din partea juriilor, clasându-se pe locul 15 după votul acestora, dar a urcat pe primul loc în votul publicului, cu 220 de puncte. Totuși, nu a putut concura cu cele 589 de puncte ale publicului obținute de Bulgaria, ceea ce a dus la prima victorie din istorie a țării în competiție.

În acest an, 35 de țări au votat în concurs, voturile fiind împărțite egal între juriile naționale și public.

Într-un interviu exclusiv acordat înainte de finală, Sam a declarat: „Vor fi oameni cărora nu le va plăcea Marea Britanie doar pentru că este Marea Britanie, dar asta e realitatea. Nu putem schimba asta. Așa că trebuie doar să mergem mai departe. Keep calm and carry on.”

Datorită titlului în germană și versurilor despre faptul că este „sătul de covrigei cu cremă” și despre cum lirele „par false” și nevoia de „euro pentru a contracara asta”, unii au interpretat piesa ca pe o scuză pentru Brexit.

El este cunoscut și pentru invențiile sale neobișnuite — cum ar fi o orgă făcută din jucării Furbies și o bicicletă cu sintetizator — pe care le prezintă celor 721.000 de abonați de pe YouTube. Sam, în vârstă de 37 de ani, a fost selectat de BBC pentru Eurovision la începutul anului, după ce a devenit cunoscut prin turneele sale în Europa.