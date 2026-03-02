Și-a avertizat conaționalii că armata Statelor Unite ar putea înregistra noi pierderi umane. Trei militari americani au fost uciși în represaliile lansate de regimul de la Teheran. Moartea lor va fi răzbunată, a spus Trump.

Și Iranul amenință cu „cea mai intensă ofensivă”, după ce liderul suprem, Ali Khamenei, a fost ucis în bombardamentele americano-israeliene.

Potrivit informațiilor transmise de Trump într-un interviu telefonic pentru o publicație americană, noua conducere de la Teheran ar fi deschisă la negocieri cu Washingtonul.

„Vor să vorbească, iar eu am fost de acord să vorbesc cu ei” - a declarat el.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: ”Operațiunile de luptă continuă în acest moment cu toată forța și vor continua până când toate obiectivele noastre vor fi atinse”.

Forțele americano-israeliene au lovit și duminică-noapte sedii ale regimului iranian, dar și o clădire ce aparține televiziunii de stat. Ar fi suferit daune, potrivit unor informații, și clădirea unui spital din Teheran.

Benjamin Netanyahu, prim ministru Israel: ”Forțele noastre lovesc acum în inima Teheranului cu o intensitate crescândă, care va deveni și mai puternică în zilele următoare”.

Marina iraniană, decimată

Donald Trump a anunțat că armata Statelor Unite a distrus, în doar câteva minute, 9 nave ale Marinei iraniene. „Le urmărim și pe celelalte — în curând vor pluti și ele pe fundul mării!” - a transmis Trump.

Atacurile au vizat, de asemenea, numeroase centre militare de comandă și sediul central al Corpului Gardienilor Revoluției Islamice.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: ”Întregul sistem militar de comandă iranian a fost spulberat și mulți dintre oficialii militari vor să se predea ca să-și salveze viețile. Vor imunitate. Ne contactează cu miile”.

Efi Defrin, admiral: ”Mesajul nostru pentru regimul iranian este clar: vom ajunge la fiecare dintre voi - în sediile voastre, în buncărele voastre și oriunde altundeva. Nimeni nu este imun”.

Ministrul iranian de Externe insistă că atacurile nu afectează capabilitățile militare ale țării sale.

Abbas Araghchi: ”Am pierdut câțiva comandanți. Asta este o realitate, iar numele au fost deja anunțate. Dar nu s‑a schimbat nimic în ceea ce privește capacitatea noastră militară”.

În Irak, militanți aliați ai Iranului au lansat drone și o rachetă către bazele americane, provocând explozii puternice.

Clarissa Ward, corespondent CNN: ”Puteți vedea flăcări și fum negru în perimetrul aeroportului din Erbil, unul dintre puținele locuri din Irak unde sunt încă staționați militari americani. Pare că vedem urmările unui impact direct”.

La Bagdad, susținătorii regimului iranian au ieșit în stradă și au încercat să pătrundă cu forța în Zona Verde, unde se află ambasada Statelor Unite.

La rândul său, Teheranul a continuat să lovească bazele americane din regiunea Golfului, cu rachete și drone.

Ali Larijani, secretarul Consiliului Suprem de Securitate Națională al Iranului: ”Noi le‑am spus deja țărilor din regiune că nu avem nicio intenție de agresiune împotriva lor. Dar atunci când bazele aflate pe teritoriul lor sunt folosite împotriva noastră, le vom viza la rândul nostru. Am vorbit cu liderii din regiune. Știu și ei că nu am dorit războiul”.

Chiar și așa, Emiratele Arabe Unite au anunțat că-și închid ambasada de la Teheran și au retras ambasadorul și personalul diplomatic ca răspuns la "atacurile flagrante cu rachete iraniene" asupra unor cartiere rezidențiale și aeroporturi.

Țările din regiune vizate direct

O dronă iraniană a lovit ieri un un hangar al unei baze navale franceze din portul Abu Dhabi. Nu au fost raportate victime, iar pagubele au fost limitate, a precizat ministrul francez al Apărării. În acest context, Parisul a anunțat că schimbă destinația portavionului Charles de Gaulle, care nu va mai fi staționat în Marea Baltică, ci în estul Mediteranei.

La rândul lui, premierul britanic a transmis că acordă Statelor Unite permisiunea de a folosi baze britanice pentru a distruge lansatoarele de rachete iraniene. Însă armata Regatului Unit nu va participa la acțiuni ofensive împotriva Iranului.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: ”Avem avioane britanice în aer ca parte a unor operațiuni defensive coordonate, care au interceptat deja cu succes atacuri iraniene. Dar singura modalitate de a opri amenințarea este distrugerea rachetelor la sursă, în depozitele lor de stocare, sau lovirea lansatoarelor folosite în atacuri”.

Iranul a continuat să atace cu înverșunare și orașele israeliene. O rachetă care a lovit solul în Ierusalim, a provocat daune și numeroase victime. Teheranul a folosit și rachete care își dispersează muniția în timpul reintrării în atmosferă, pentru a provoca distrugeri mai mari.

Într-un mesaj postat online, Donald Trump a transmis condoleanțe familiilor soldaților americani morți în atacurile iraniene și a avertizat că se teme că numărul celor căzuți în luptă ar putea crește.

Donald Trump, președintele Statelor Unite: ”America le va răzbuna moartea și va aplica cea mai dură lovitură teroriștilor care au purtat un război chiar împotriva civilizației”.