Primul interviu al lui Viktor Orbán după înfrângerea dureroasă în fața lui Péter Magyar: „O epocă politică s-a încheiat”

Stiri externe
Gettyimages 2270957062
Getty

Viktor Orbán a oferit primul interviu după eșecul sever suferit în alegerile parlamentare din Ungaria, unde formațiunea sa a fost învinsă de partidul condus de rivalul său, Péter Magyar. 

autor
Adrian Popovici

„Cifrele vorbesc clar. Este o înfrângere clară. Magnitudinea înfrângerii este mare”, a declarat Viktor Orbán pentru Hirado.

Premierul ungar a afirmat că dreapta maghiară nu mai poate funcționa în forma actuală și că este nevoie de o reconstrucție completă: „Comunitatea de dreapta nu mai poate continua să existe în forma de până acum. Este nevoie de o reînnoire completă. O epocă politică s-a încheiat”, a spus Orbán. El a precizat că schimbările nu vizează doar Fidesz, ci întreaga tabără național-conservatoare.

Liderul de la Budapesta a vorbit și despre impactul personal al rezultatului electoral. Orbán a spus că a trecut printr-un șoc emoțional după anunțarea rezultatelor.

„Duminică a fost doar durere, iar luni a fost gol. De atunci mă vindec prin terapie ocupațională”, a adăugat liderul maghiar.

Citește și
El a explicat că se aștepta ca prezența mare la vot să avantajeze Fidesz, însă rezultatele au arătat contrariul. Potrivit acestuia, la urne au mers în număr mai mare cei care au exprimat un vot de protest, nu susținătorii partidului său.

Întrebat cine este responsabil pentru eșec, Orbán și-a asumat integral vina. „Eu sunt președintele partidului. Trebuie să îmi asum acest lucru 100%, cu totul”, a declarat el, deși a susținut că formațiunea sa a dus una dintre cele mai intense campanii electorale din ultimii ani.

Premierul a recunoscut și superioritatea mesajului transmis de adversarul său politic. „Trebuie să admit că mesajul adversarului a fost mai puternic”, a spus Orbán, adăugând că trebuie să înțeleagă de ce alegătorii au preferat oferta politică a lui Péter Magyar.

În interviu, Viktor Orbán a respins acuzațiile de corupție, dar a admis că imaginea de lux afișată de unii apropiați ar fi putut influența votul.

„Nu am tolerat niciodată corupția”, a spus el, adăugând însă că ostentația și privilegiile pot deveni o problemă politică serioasă.

Orbán a anunțat și schimbări majore în interiorul Fidesz. El a spus că partidul va fi reorganizat complet și că oamenii care au intrat acum în Parlament nu sunt neapărat cei de care partidul are nevoie în noua etapă politică.

În analiza sa asupra scenei publice, premierul ungar a susținut că vechile categorii ideologice au dispărut. „Nu mai există stânga sau dreapta. Sunt patrioți și cealaltă tabără – globaliști, Bruxelles sau ceva de genul acesta”, a afirmat el.

Întrebat despre viitorul său politic, Viktor Orbán a lăsat deschisă orice variantă, inclusiv retragerea din prim-plan. El a spus că nu va decide singur ce urmează, ci va accepta rolul pe care i-l va cere comunitatea sa politică.

Viktor Orban, înfrângere dură în fața lui Peter Magyar

După 16 ani petrecuți în fruntea guvernului de la Budapesta, premierul Viktor Orbán a pierdut alegerile. Liderul opoziției, Péter Magyar, a obținut o victorie zdrobitoare: două treimi dintre locuri, în Parlament. „Împreună am eliberat Ungaria", au fost primele sale declarații, în fața susținătorilor.

După numărarea a aproape 99% dintre secțiile de vot, partidul său, Tisza, a obținut 138 de mandate în Adunarea Națională, din totalul de 199, cu 53,6% din voturi.

În schimb, formațiunea aflată până acum la guvernare, Fidesz, condusă de Viktor Orbán, a obținut doar 55 de mandate, cu un scor de 37,8%.

După 16 ani la putere și patru mandate, Viktor Orbán și-a recunoscut înfrângerea.

Viktor Orbán, liderul partidului Fidesz: „Rezultatul alegerilor este clar unul dureros pentru noi. Dar, indiferent de rezultat, vom continua să slujim națiunea maghiară și patria noastră, din opoziție.”

Alegerile parlamentare din Ungaria au fost marcate și de o prezență-record la vot. Aproape 80% dintre alegători s-au prezentat la urne.

Peter Magyar spune că nu intenționa să devină o figură politică de prim-plan. Însă, motivat de ceea ce el considera a fi corupție și politici antidemocratice, a anunțat noua mișcare politică - Tisza - pentru a contesta Fidesz, deși împărtășea unele orientările conservatoare ale acestei formațiuni.

În ultimii doi ani, a vizitat orașele mici și satele în care Fidesz domina în mod tradițional. A ținut până la șapte discursuri pe zi – iar duminică seară, acest efort s-a transformat într-o victorie zdrobitoare.

Sursa: hirado.hu

Etichete: Viktor Orban, peter magyar,

Dată publicare:

Citește și...
Stiri externe
Peter Magyar a dat peste Viktor Orban în timp ce vizita palatul prezidențial. „Viaţa este cel mai mare regizor” | VIDEO

Scena s-a petrecut miercuri, la Budapesta, pe balconul Palatului Sándor, reşedinţa oficială a preşedintelui maghiar. 
Stiri externe
Ce i-a cerut Peter Magyar lui Viktor Orban înainte de a-și încheia mandatul de premier. Schimbarea pregătită la Budapesta

Péter Magyar, câștigătorul alegerilor din Ungaria și viitorul prim-ministru al țării, i-a cerut lui Viktor Orbán să-și ridice controversatul veto asupra împrumutului de 90 de miliarde de euro destinat Ucrainei înainte de a-și părăsi funcția în luna mai.
Stiri externe
Robert Fico, aliatul lui Viktor Orban, se teme că va pierde puterea în Slovacia. Cum vrea să schimbe regulile votului

Robert Fico, liderul autoritar al Slovaciei, promovează o serie de reforme electorale controversate în perspectiva alegerilor de anul viitor, stârnind indignare cu privire la corectitudinea sistemului electoral al țării.

Recomandări
Stiri Sanatate
Defecțiune la instalația de oxigen a Spitalului Pantelimon, după ce o persoană necunoscută a furat o țeavă și un robinet

Instalaţia de oxigen a Spitalului Pantelimon din Bucureşti nu a funcţionat, joi seară, din cauza unei defecţiuni tehnice. O persoană necunoscută a escaladat gardul, a distrus componente și a furat o țeavă și un robinet. Situația a fost remediată ulterior.

Stiri Politice
PSD forțează plecarea lui Ilie Bolojan. Mesajul premierului pentru colegii din PNL după întâlnirea cu Nicușor Dan

Se prefigurează o criză fără precedent pe scena politică românească, iar consecințele economice pot fi însemnate. PSD îi va da termen 72 de ore lui Ilie Bolojan să plece din fruntea guvernului, după ce luni, 20 aprilie, îi va retrage sprijinul politic.

Inspectorul PRO
România, fostul „grânar al Europei”, a ajuns să importe până și semințele de grâu. Cercetarea și investițiile, ignorate

România a ajuns să importe până și sămânța de grâu. Deși boabele pe care încă le producem în Institutul de la Fundulea, sunt de foarte bună calitate, acestea acoperă puțin peste o treime din necesarul pentru agricultură.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 16 Aprilie 2026

45:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
16 Aprilie 2026

01:45:37

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Oamenii sunt lumina

42:12

Alt Text!
Superspeed
S10E10

22:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

iBani

Sport

Sport

