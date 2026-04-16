Primul interviu al lui Viktor Orbán după înfrângerea dureroasă în fața lui Péter Magyar: „O epocă politică s-a încheiat”

„Cifrele vorbesc clar. Este o înfrângere clară. Magnitudinea înfrângerii este mare”, a declarat Viktor Orbán pentru Hirado.

Premierul ungar a afirmat că dreapta maghiară nu mai poate funcționa în forma actuală și că este nevoie de o reconstrucție completă: „Comunitatea de dreapta nu mai poate continua să existe în forma de până acum. Este nevoie de o reînnoire completă. O epocă politică s-a încheiat”, a spus Orbán. El a precizat că schimbările nu vizează doar Fidesz, ci întreaga tabără național-conservatoare.

Liderul de la Budapesta a vorbit și despre impactul personal al rezultatului electoral. Orbán a spus că a trecut printr-un șoc emoțional după anunțarea rezultatelor.

„Duminică a fost doar durere, iar luni a fost gol. De atunci mă vindec prin terapie ocupațională”, a adăugat liderul maghiar.

El a explicat că se aștepta ca prezența mare la vot să avantajeze Fidesz, însă rezultatele au arătat contrariul. Potrivit acestuia, la urne au mers în număr mai mare cei care au exprimat un vot de protest, nu susținătorii partidului său.

Întrebat cine este responsabil pentru eșec, Orbán și-a asumat integral vina. „Eu sunt președintele partidului. Trebuie să îmi asum acest lucru 100%, cu totul”, a declarat el, deși a susținut că formațiunea sa a dus una dintre cele mai intense campanii electorale din ultimii ani.

Premierul a recunoscut și superioritatea mesajului transmis de adversarul său politic. „Trebuie să admit că mesajul adversarului a fost mai puternic”, a spus Orbán, adăugând că trebuie să înțeleagă de ce alegătorii au preferat oferta politică a lui Péter Magyar.

În interviu, Viktor Orbán a respins acuzațiile de corupție, dar a admis că imaginea de lux afișată de unii apropiați ar fi putut influența votul.

„Nu am tolerat niciodată corupția”, a spus el, adăugând însă că ostentația și privilegiile pot deveni o problemă politică serioasă.

Orbán a anunțat și schimbări majore în interiorul Fidesz. El a spus că partidul va fi reorganizat complet și că oamenii care au intrat acum în Parlament nu sunt neapărat cei de care partidul are nevoie în noua etapă politică.

În analiza sa asupra scenei publice, premierul ungar a susținut că vechile categorii ideologice au dispărut. „Nu mai există stânga sau dreapta. Sunt patrioți și cealaltă tabără – globaliști, Bruxelles sau ceva de genul acesta”, a afirmat el.

Întrebat despre viitorul său politic, Viktor Orbán a lăsat deschisă orice variantă, inclusiv retragerea din prim-plan. El a spus că nu va decide singur ce urmează, ci va accepta rolul pe care i-l va cere comunitatea sa politică.