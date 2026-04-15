Peter Magyar a dat peste Viktor Orban în timp ce vizita palatul prezidențial. „Viaţa este cel mai mare regizor” | VIDEO

Stiri externe
Facebook

Scena s-a petrecut miercuri, la Budapesta, pe balconul Palatului Sándor, reşedinţa oficială a preşedintelui maghiar. 

autor
Alexandru Toader

Alături de şeful statului Tamás Sulyok, Péter Magyar, câştigătorul ultimelor alegeri parlamentare din Ungaria, admira priveliştea când a remarcat prezenţa lui Viktor Orbán, fostul său adversar, pe balconul unei clădiri din vecinătate, relatează Le Figaro.

În videoclipul publicat pe conturile sale, el se întreabă: „Este prim-ministrul cel care citeşte ceva acolo?”, în timp ce Viktor Orbán pare să consulte un document. Câteva clipe mai târziu, Péter Magyar îi face un semn cu mâna, înainte de a comenta: „Viaţa este cel mai mare regizor”.

În descrierea postării sale de pe Facebook, liderul partidului Tisza prelungeşte scena şi îi invită pe fanii săi să ghicească ce citeşte rivalul său. El propune mai multe ipoteze: „discursul său de adio”, ziarul „Sportul Naţional” sau chiar „declaraţia lui Trump de astăzi”.

După întrevederea sa cu preşedintele Tamás Sulyok de miercuri, Péter Magyar, câştigătorul alegerilor parlamentare din Ungaria, a anunţat că i-a cerut acestuia să demisioneze. „I-am repetat că, în ochii mei şi ai poporului maghiar, este nedemn să întruchipeze unitatea naţiunii maghiare, incapabil să vegheze asupra respectării legii (...)”, a afirmat el la ieşirea din palatul prezidenţial.

Sursa: News.ro

Etichete: peter magyar, Viktor Orban,

Dată publicare:

Citește și...
Stiri externe
Stiri externe
Stiri externe
Recomandări
Știri Actuale
Stiri Politice
Știri Actuale
Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Aprilie 2026

46:06

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Aprilie 2026

01:45:07

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Oamenii sunt lumina

42:12

Alt Text!
Superspeed
S10E10

22:23

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Sport

