O femeie din UK refuză să-și vândă grădina pentru un drum de 52 de milioane de euro. Care este motivul. „Va fi un coșmar”

Jean Harris este revoltată de planul autorităților locale de a construi un nou drum care ar urma să treacă prin grădina casei sale din Allensmore, comitatul Herefordshire, scrie Daily Mail.

Fosta secretară de școală și profesoară de pian, în vârstă de 79 de ani, afirmă că proiectul, susținut de consiliul local, ar aduce un drum cu limită de viteză de 96 km/h la doar câțiva metri de bungalow-ul ei și ar distruge habitatul faunei din zonă.

„Va fi un coșmar”

„Vor să ia o șeptime din grădina mea, ceea ce înseamnă că acest drum va ajunge foarte aproape de casă. Tot ce voi auzi, 24 de ore din 24, va fi zgomotul traficului. Va fi un coșmar. Drumul va trece prin câmpuri și va ajunge extrem de aproape de locuința mea. Camioanele și vehiculele mari vor produce un zgomot puternic, iar vibrațiile vor fi îngrozitoare. Va fi de nesuportat. La capătul grădinii va fi construit un terasament pentru șosea, astfel că, practic, drumul va fi lipit de casă”, a spus femeia.

Ea spune că viitorul drum, cu o lungime de aproximativ trei kilometri, va avea un impact redus asupra traficului din Hereford, în ciuda costului uriaș de 45 de milioane de lire sterline.