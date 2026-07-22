O femeie din UK refuză să-și vândă grădina pentru un drum de 52 de milioane de euro. Care este motivul. „Va fi un coșmar”

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Batrana
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O femeie din Marea Britanie refuză să vândă o parte din grădina sa dezvoltatorilor care construiesc un drum de 45 de milioane de lire sterline (aproximativ 52 de milioane de euro), într-o încercare de a salva un stejar vechi de 500 de ani.

autor
Mihaela Ivăncică

Jean Harris este revoltată de planul autorităților locale de a construi un nou drum care ar urma să treacă prin grădina casei sale din Allensmore, comitatul Herefordshire, scrie Daily Mail.

Fosta secretară de școală și profesoară de pian, în vârstă de 79 de ani, afirmă că proiectul, susținut de consiliul local, ar aduce un drum cu limită de viteză de 96 km/h la doar câțiva metri de bungalow-ul ei și ar distruge habitatul faunei din zonă.

„Va fi un coșmar”

„Vor să ia o șeptime din grădina mea, ceea ce înseamnă că acest drum va ajunge foarte aproape de casă. Tot ce voi auzi, 24 de ore din 24, va fi zgomotul traficului. Va fi un coșmar. Drumul va trece prin câmpuri și va ajunge extrem de aproape de locuința mea. Camioanele și vehiculele mari vor produce un zgomot puternic, iar vibrațiile vor fi îngrozitoare. Va fi de nesuportat. La capătul grădinii va fi construit un terasament pentru șosea, astfel că, practic, drumul va fi lipit de casă”, a spus femeia.

Ea spune că viitorul drum, cu o lungime de aproximativ trei kilometri, va avea un impact redus asupra traficului din Hereford, în ciuda costului uriaș de 45 de milioane de lire sterline.

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Cea mai mare îngrijorare a femeii este însă impactul asupra faunei și asupra unui stejar secular aflat pe terenul unui fermier din apropiere.

„Avem foarte mulți lilieci și bufnițe, iar zona este plină de animale sălbatice. Este un loc esențial pentru biodiversitate, iar pierderea lui ar fi catastrofală. Mai este și stejarul. Are aproximativ 500 de ani și este într-o stare perfectă. De ce ai vrea să distrugi un asemenea copac? Se vede de pe drum și este un adevărat reper pentru toți cei din zonă”, a mai precizat femeia.

Refuză să vândă, deși autoritățile o pot expropria

Jean Harris locuiește în casa cu trei dormitoare din 2003. Proprietatea este evaluată în prezent la aproximativ 575.000 de lire sterline (aproximativ 674.000 de euro), însă femeia se teme că valoarea ei va scădea drastic dacă drumul va fi construit.

„Casa a fost evaluată recent, dar cu siguranță își va pierde din valoare. Sunt foarte îngrijorată din acest motiv”, a mărturisit ea.

Femeia a refuzat orice discuție privind vânzarea terenului și nu a intrat în negocieri cu Consiliul Herefordshire.

Cu toate acestea, autoritățile ar putea recurge la expropriere pentru a obține terenul necesar proiectului.

Lupta pentru salvarea stejarului și împotriva construirii drumului a devenit și mai personală pentru Jean Harris după moartea soțului ei, Michael.

Consiliul local speră să înceapă lucrările la noul drum, care va lega șoselele A465 și A49, în luna decembrie.

Porțiunea de teren vizată din grădina femeii măsoară 385 de metri pătrați și este estimată la peste 58.000 de lire sterline.

Cu toate acestea, Jean Harris spune că nu își va schimba decizia și nu intenționează să își vândă proprietatea.

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Sursa: Daily Mail

Etichete: Marea Britanie, drum, gradina,

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