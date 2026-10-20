Dacă va fi nevoie, măsurile vor fi prelungite la solicitarea autorităților locale, a transmis șeful guvernului francez. În paralel, poliția a început să-i identifice și să-i aresteze pe indivizii vinovați pentru distrugerile din orașele franceze. Și în Italia, atmosfera a fost calmă, însă tinerii au anunțat noi manifestații pentru zilele care urmează.

La Paris, restricțiile au fost introduse în mai multe zone din centru, inclusiv în Place de la République, unde protestatarii s-au adunat în weekend. Alte măsuri care limitează deplasarea tinerilor și organizarea adunărilor au fost introduse în orașe precum Marsilia, Bordeaux, Nisa și Lyon, în sudul țării, precum și în localități din nord.

Un bărbat a fost arestat în Franța după incendierea primăriei din Limoges

Între timp, poliția franceză a arestat un individ de 40 de ani, care a fost implicat în incendierea primăriei din orașul Limoges. Individul are legături cu mișcări de extremă stânga.

Chris Bockman, corespondent BBC: „Sunt stabilit în Franța de mult timp, dar e prima dată când văd cum sediul unei primării este incendiat. Toată ziua, pompierii au făcut verificări. Vor să vadă care este starea zidurilor și dacă există riscul ca edificiul să se prăbușească. În momentul de față, acest lucru încă nu e clar. Sute de oameni stau pe zidurile din spatele meu și urmăresc activitatea pompierilor. Mi-au spus că sunt șocați, speriați și că nu înțeleg de ce clădirea a fost incendiată”.

În campanie electorală, Donald Trump a dat ca exemplu negativ situația din Franța.

Donald Trump, președintele SUA: „Dacă vreți să vedeți ce miză au aceste alegeri, uitați-vă la ce se întâmplă în Franța, o națiune cândva măreață, care este cucerită, jefuită și incendiată de migranți, jihadiști și comuniști care urăsc creștinismul. Și, sincer, urăsc însăși civilizația occidentală. Parisul va deveni foarte curând un oraș musulman”.

Italia pregătește măsuri dure împotriva violențelor de stradă

În Italia, autoritățile au anunțat că plănuiesc să trimită 500 de soldați ca să ajute forțele de ordine să mențină ordinea în Milano, oraș căzut și el pradă haosului în weekend.

Stefano Pozzebon, corespondent CNN: „Aceste proteste au loc în afara structurilor instituționale. Ele nu sunt organizate de sindicate sau de partidele politice din opoziție. Iar protestatarii au fost extrem de tineri. Potrivit datelor publicate de poliția italiană, aproximativ 270 de protestatari au fost conduși la secție pentru audieri duminică seara, iar cel puțin 220 dintre ei erau minori.”

Odată eliberați, minorii implicați în violențe le-au declarat jurnaliștilor italieni că sunt gata pentru noi proteste. Guvernul Meloni analizează un decret de urgență pentru combaterea violențelor de stradă. Documentul prevede extinderea măsurilor de „detenție preventivă pentru minori”, interdicția de a participa la adunări publice pentru persoanele considerate responsabile de „violențe de grup și acte de vandalism”, măsuri împotriva „bandelor de minori” și înăsprirea pedepselor pentru cei care blochează drumurile publice.