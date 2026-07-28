Ministerul de Externe de la Teheran a condamnat sâmbătă atacul respectiv, precizând că a dus la o explozie care a ucis un marinar şi a rănit altul, relatează Reuters, citată de Agerpres.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina a lovit nave utilizate pentru transporturi de încărcături militare în care este implicat Iranul.

Purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, a acuzat marţi Ucraina de extinderea ariei geografice a ceea ce el a numit "atacuri teroriste". El i-a acuzat pe ucraineni şi de distrugerea gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică, destinate transportului de gaze naturale din Rusia în Germania, şi de afectarea intereselor Kazahstanului prin atacarea infrastructurii conductei CPC (Caspian Pipeline Consortium). "Această ameninţare trebuie neutralizată şi distrusă definitiv", a susţinut Peskov.

El a mai declarat că guvernul de la Moscova monitorizează situaţia companiei de comerţ online Wildberries, ale cărei depozite din întreaga Rusie au fost vizate de atacuri ucrainene cu drone, însă nu s-a decis deocamdată nicio intervenţie.

Întrebat dacă executivul rus are în vedere ajutoare de stat pentru Wildberries şi vânzătorii care au suferit pierderi în urma atacurilor ucrainene, Peskov a apreciat reacţia de până acum a companiei care a făcut un gest destul de neobişnuit de a acorda asistenţă vânzătorilor, deşi "strict vorbind" nu avea această obligaţie. În privinţa unui eventual sprijin de stat nu s-a luat încă nicio decizie, a adăugat el.