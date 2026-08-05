Ucraina se confruntă cu o lipsă acută de sisteme de apărare aeriană de ultimă generație, iar Rusia a încercat să profite de această situație folosind mai multe rachete balistice, care sunt deosebit de greu de doborât, scrie News.ro, care citează Reuters.

Rusia a lansat zeci de rachete balistice nord-coreene asupra Ucrainei încă de la sfârșitul anului 2023, dar desfășurarea forțelor de rachete nord-coreene ar reprezenta o extindere a cooperării militare deja extinse dintre Moscova și Phenian.

Unitatea nord-coreeană ar urma să fie amplasată în regiunea Voronej

Andrii Cherniak, din cadrul Direcției Principale de Informații a Ucrainei, a declarat că Rusia intenționează să staționeze unitatea de rachete, formată din aproximativ 90 de membri ai personalului nord-coreean, în regiunea Voronej din vestul Rusiei, în cadrul Brigăzii 112 de Rachete.

Phenian a trimis deja un nou lot de 40 de rachete KN-23 și KN-24, împreună cu personalul necesar, către Rusia, dar configurația desfășurării și numărul total de rachete vor fi stabilite în cadrul unor discuții la nivel înalt care vor avea loc luna viitoare, a spus el.

Rusia se așteaptă ca desfășurarea să implice 120 de rachete balistice nord-coreene și șase lansatoare, a spus el.

Nu este clar ce rol precis ar juca nord-coreenii în operațiunile rusești cu rachete.

Desfășurarea descrisă de Cherniak pare să coincidă cu faptul că, săptămâna trecută, Rusia a lansat către Ucraina primele două rachete nord-coreene de la august anul trecut.

Rob Lee, cercetător principal la Institutul de Cercetare în Politică Externă, un think tank cu sediul în Philadelphia, a declarat că resursele nord-coreene reprezintă o amenințare semnificativă pentru Kiev.

„Apărarea împotriva rachetelor balistice este una dintre cele mai mari vulnerabilități ale Ucrainei, astfel încât orice creștere a numărului de rachete balistice cu care se confruntă va reprezenta o provocare și mai mare”, a spus el.

O preocupare deosebit de mare pentru Ucraina va fi starea apărării sale aeriene în această iarnă, când Rusia ar putea viza din nou rețeaua electrică cu atacuri intense, la fel ca în anii trecuți, a adăugat el.

Afirmațiile Kievului nu au putut fi verificate independent

Reuters nu a putut verifica în mod independent afirmațiile lui Cherniak, despre care acesta a spus că se bazează pe informații secrete care nu pot fi dezvăluite din cauza caracterului sensibil al acestora.

Ministerul Apărării din Rusia și ambasada Coreei de Nord la Națiunile Unite din New York nu au răspuns imediat la solicitările scrise de comentarii.

Coreea de Nord a devenit un aliat apropiat al Rusiei de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova în 2022, iar cele două puteri au semnat un pact de apărare reciprocă în 2024.

Coreea de Nord a furnizat milioane de obuze de artilerie pentru efortul de război al Rusiei și a trimis 14.000 de soldați în regiunea Kursk din Rusia pentru a respinge o incursiune terestră ucraineană în 2024, afirmă oficialii ucraineni.

Săptămâna trecută, autoritățile ucrainene au declarat că o rachetă nord-coreeană a distrus complet o casă din satul Radushne, situat în centrul Ucrainei, ucigând cel puțin cinci membri ai aceleiași familii.

Rachetele nord-coreene sunt mai puternice, dar mai puțin precise

Cherniak a afirmat că atacul de săptămâna trecută a fost primul înregistrat în care s-au folosit rachete balistice nord-coreene din august 2025 și că acestea proveneau din noul lot de 40 de rachete, confirmând informațiile anterioare ale Reuters.

Rachetele nord-coreene KN-23 și KN-24 au o rază de acțiune mai mare și o încărcătură utilă mai mare decât echivalentul rus, Iskander, dar sunt mult mai puțin precise și au fost asociate cu atacuri care au provocat un număr mare de victime în rândul civililor, afirmă surse militare ucrainene.

Utilizarea rachetelor KN-23/24 se înscrie într-un tipar în care Rusia a încercat să folosească mai multe rachete balistice, precum modelul său Iskander 9M723, care pot fi oprite doar de sistemele de apărare aeriană Patriot fabricate în SUA.

Rusia a început să lanseze rachete KN-23 și KN-24 asupra Ucrainei spre sfârșitul anului 2023. Coreea de Nord a furnizat 150 de astfel de rachete între sfârșitul anului 2023 și august 2025, a afirmat Cherniak.

El a precizat că în regiunea rusă Kursk, care se învecinează cu Ucraina, se află aproximativ 9.500 de soldați nord-coreeni, dar că aceștia nu sunt implicați în prezent direct în operațiuni militare împotriva Ucrainei.

Zelenski a declarat luna trecută că Kremlinul dorea ca Coreea de Nord să trimită încă 30.000 de soldați și că erau în curs pregătiri din partea Rusiei pentru a-i primi în regiunea Voronej.