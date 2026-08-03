FOTO și VIDEO. Armata a reușit să arunce în aer o stâncă, într-o operațiune fără precedent, pentru a devia cursul Dunării
FOTO și VIDEO. Armata a reușit să arunce în aer o stâncă, într-o operațiune fără precedent, pentru a devia cursul Dunării

O dronă ucraineană s-a prăbușit pe o plajă plină cu turiști de la Marea Neagră în Rusia. Ar fi și copii printre morți | VIDEO

Stiri externe
Data publicării:
Data actualizării:
Drona krasnodar
X.com/Visegrad24

Rusia a anunțat luni că șase persoane, inclusiv trei copii, au murit și aproximativ 40 au fost rănite la Gelendzhik, pe litoralul Mării Negre, într-un atac cu drone atribuit Ucrainei.

autor
Stirileprotv

Reuters subliniază că nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ucrainei, care, la fel ca Rusia, susține că nu vizează în mod deliberat civilii în războiul pe scară largă declanșat de Moscova în ⁠2022.

Videoclipurile de pe rețelele sociale, verificate de Reuters, au arătat ceea ce pare a fi o dronă care s-a prăbușit într-o zonă aglomerată de pe plajă, lângă orașul Gelendzhik. din regiunea Krasnodar, însoțită de o explozie puternică.

Veniamin Kondratyev, guvernatorul regiunii Krasnodar din sudul Rusiei, unde se află Gelendzhik, a calificat cele întâmplate drept o tragedie. El a declarat că 17 persoane au fost transportate de urgență la spital.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost un atac deliberat al regimului de la Kiev asupra populației civile, care nu are nicio legătură cu infrastructura militară”, a declarat Veniamin Kondratyev, guvernatorul regiunii Krasnodar din sudul Rusiei, care include stațiunea, într-o declarație publicată pe Telegram.

O echipă medicală specializată în situații de urgență a fost trimisă la locul exploziei din satul de vacanță Arkhipo-Osipovka, care face parte din zona mai largă a stațiunii Gelendzhik, au declarat autoritățile locale.

Sursa: Reuters

Etichete: drona, Rusia, plaja, marea neagra,

Articol recomandat de sport.ro
„Nu știu dacă mai trăiește!” Un fost pilot de F1 se teme de ce este mai rău pentru Michael Schumacher
„Nu știu dacă mai trăiește!” Un fost pilot de F1 se teme de ce este mai rău pentru Michael Schumacher
Citește și...
Stiri externe
Un tânăr de 18 ani a devenit cel mai tânăr profesor universitar din istorie. A doborât un record mai vechi de 300 de ani

Nathan Thomas este cel mai tânăr profesor universitar de sex masculin din istorie după ce a acceptat să predea de inginerie la Miami Dade College, la vârsta de 18 ani și 346 de zile, potrivit unui comunicat al Guinness World Records (GWR).

Stiri externe
Criza migranților din Ceuta are și un bilanț al morților. Câte persoane au murit în timpul afluxului masiv în exclava iberică

Cel puțin 88 de persoane au murit în timpul recentului aflux masiv de migranți din Maroc în enclava spaniolă Ceuta, au declarat luni oficialii spanioli, deși oficialii marocani au prezentat ulterior o estimare mai mică.
Stiri externe
Expert: Europa a ajuns dependentă de țările vecine în controlul migrației. „Imigrația a devenit o armă de presiune”

Pentru că au făcut din controlul fluxurilor migratorii o "problema centrală", statele europene permit ţărilor vecine să aibă o pârghie considerabilă, subliniază Matthieu Tardis, cercetător specializat în migraţia europeană, într-un interviu acordat AFP.

Recomandări
Stiri Politice
Ilie Bolojan, despre criza energetică: ”Fac un apel încă o dată, să luăm măsuri voluntare”. Dacia și Ford opresc producția

Premierul demis Ilie Bolojan a cerut, luni, românilor, companiilor și autorităților publice să reducă voluntar consumul de energie, din cauza crizei energetice care afectează România în special în perioada ”orelor de seară”.

Stiri Politice
Amendamentele PSD şi AUR la Legea ANI, adoptate în Comisia juridică a Camerei. Deputat PNL: Sunt vădit neconstituţionale

Amendamente depuse de parlamentarii PSD şi AUR la Legea integrităţii au fost adoptate, luni, de Comisia juridică a Camerei Deputaţilor, fapt care a provocat nemulțumirea liberalilor.

Stiri externe
Criza migranților din Ceuta are și un bilanț al morților. Câte persoane au murit în timpul afluxului masiv în exclava iberică

Cel puțin 88 de persoane au murit în timpul recentului aflux masiv de migranți din Maroc în enclava spaniolă Ceuta, au declarat luni oficialii spanioli, deși oficialii marocani au prezentat ulterior o estimare mai mică.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 03 August 2026

47:18

Alt Text!
Vorbește Lumea
31 Iulie 2026

01:46:29

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 15 | Controlul tensiunii arteriale în sezonul cald

29:16

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Cornel Dinu pune tunurile pe Dinamo: „Obiceiul nefast al neamului românesc”

Sport

Jack Grealish s-ar putea întoarce la fosta sa echipă din Anglia. Premier League, exclusiv pe VOYO