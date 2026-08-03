O dronă ucraineană s-a prăbușit pe o plajă plină cu turiști de la Marea Neagră în Rusia. Ar fi și copii printre morți | VIDEO

Reuters subliniază că nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ucrainei, care, la fel ca Rusia, susține că nu vizează în mod deliberat civilii în războiul pe scară largă declanșat de Moscova în 2022.
Videoclipurile de pe rețelele sociale, verificate de Reuters, au arătat ceea ce pare a fi o dronă care s-a prăbușit într-o zonă aglomerată de pe plajă, lângă orașul Gelendzhik. din regiunea Krasnodar, însoțită de o explozie puternică.
Veniamin Kondratyev, guvernatorul regiunii Krasnodar din sudul Rusiei, unde se află Gelendzhik, a calificat cele întâmplate drept o tragedie. El a declarat că 17 persoane au fost transportate de urgență la spital.
„Ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost un atac deliberat al regimului de la Kiev asupra populației civile, care nu are nicio legătură cu infrastructura militară”, a declarat Veniamin Kondratyev, guvernatorul regiunii Krasnodar din sudul Rusiei, care include stațiunea, într-o declarație publicată pe Telegram.
O echipă medicală specializată în situații de urgență a fost trimisă la locul exploziei din satul de vacanță Arkhipo-Osipovka, care face parte din zona mai largă a stațiunii Gelendzhik, au declarat autoritățile locale.
Sursa:
Reuters
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