O dronă ucraineană s-a prăbușit pe o plajă plină cu turiști de la Marea Neagră în Rusia. Ar fi și copii printre morți | VIDEO

Videoclipurile de pe rețelele sociale, verificate de Reuters, au arătat ceea ce pare a fi o dronă care s-a prăbușit într-o zonă aglomerată de pe plajă, lângă orașul Gelendzhik. din regiunea Krasnodar, însoțită de o explozie puternică.

Reuters subliniază că nu a existat niciun comentariu imediat din partea Ucrainei, care, la fel ca Rusia, susține că nu vizează în mod deliberat civilii în războiul pe scară largă declanșat de Moscova în ⁠2022.

Veniamin Kondratyev, guvernatorul regiunii Krasnodar din sudul Rusiei, unde se află Gelendzhik, a calificat cele întâmplate drept o tragedie. El a declarat că 17 persoane au fost transportate de urgență la spital.

„Ceea ce s-a întâmplat astăzi a fost un atac deliberat al regimului de la Kiev asupra populației civile, care nu are nicio legătură cu infrastructura militară”, a declarat Veniamin Kondratyev, guvernatorul regiunii Krasnodar din sudul Rusiei, care include stațiunea, într-o declarație publicată pe Telegram.

O echipă medicală specializată în situații de urgență a fost trimisă la locul exploziei din satul de vacanță Arkhipo-Osipovka, care face parte din zona mai largă a stațiunii Gelendzhik, au declarat autoritățile locale.