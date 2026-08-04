Autoritățile ruse susțin că acolo au fost uciși cel puțin cinci oameni, iar alți 10 au fost răniți. De partea cealaltă, Volodimir Zelenski și ministrul său de Externe au denunțat ceea ce au numit un "safari uman" și "o crimă barbară de război" în Herson.

Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional!

Imagini șocante difuzate de poliția ucraineană surprind o dronă urmărind un vânzător ambulant în jurul dubei în care avea marfă.

Înainte de explozie, bietul om s-a aruncat în spatele vehiculului. Potrivit autorităților, bărbatul - care are cam 50 de ani - a supraviețuit atacului, însă a suferit un șoc puternic și a fost rănit de schije.

Volodimir Zelenski a condamnat ceea ce a numit un "safari" cu drone desfășurat de Rusia în Herson. Drona "a urmărit în mod deliberat un bărbat care vindea legume", detonând încărcătura în apropierea acestuia și rănindu-l, scrie liderul ucrainean în mesajul său.

Pe de altă parte, Ucraina a lansat un atac de amploare, în cadrul eforturilor sale continue de a riposta în fața războiului de agresiune declanșat de Rusia.

Au fost lovite, în cursul nopții, alte două depozite ale gigantului online Wildberries, în regiunile Sankt Petersburg și Tver. Și un al treilea centru logistic, aparent afiliat "Amazonului rusesc", a fost de asemenea avariat în apropiere de Moscova.

Michael Clarke, expert de securitate Sky News: „Războiul devine tot mai dur, iar populația civilă de ambele părți resimte din ce în ce mai mult efectele. Ucraina pare să fi adoptat în mod deliberat această strategie. Scopul este de a aduce războiul mai aproape de cetățenii ruși, în ideea că Vladimir Putin ar putea ajunge sub o presiune tot mai mare, pe fondul dificultăților cu care se confruntă economia Rusiei. Totuși, Ucraina trebuie să fie atentă la posibilele consecințe. Nu este vorba doar despre țintele pe care Rusia le va lovi ca represalii, ci și despre faptul că atacurile vizează acum și nave din Marea Neagră. Există riscul ca Marea Neagră să ajungă într-o situație similară cu cea din Strâmtoarea Ormuz, devenind prea periculoasă pentru ca navele comerciale să mai poată intra și ieși în siguranță”.