După sosirea a zeci de mii de oameni la graniţa marocană cu Ceuta, acţiune soldată până în prezent cu aproape 100 de morţi, conform estimărilor oficiale, reţelele de socializare din ţara nord-africană au fost din nou inundate de mesaje despre o nouă mobilizare către oraşul spaniol pe 15 august, zi de sărbătoare legală în Spania, informează miercuri EFE.

Mesajele se răspândesc în principal pe Facebook, Instagram şi TikTok, cu sloganuri precum 15/08 sau "al-hajma" (care în limba arabă înseamnă ofensivă, atac - nr.), având ca punct de plecare oraşul de frontieră Fnideq (Castillejos).

"Ne vedem cu toţii acolo", sunt mesajele care însoţesc desene cu steagul spaniol, clepsidre de nisip, valuri şi înotători.

Mesaje precum "Cine merge pe 15?", "Veşti despre 15 august?" sau "Drumul către Ceuta" se propagă pe reţelele de socializare.

Acestor apeluri pentru o nouă încercare de a traversa înot până în Ceuta li se alătură convocări la demonstraţii în diferite oraşe din ţară duminica viitoare, 9 august, cu un presupus caracter revendicativ.

"Întâlnirea noastră este pentru duminică, 9 august", se poate citi în postările de pe Instagram.

Ministerul de Interne marocan nu a răspuns marţi solicitărilor EFE cu privire la apelurile care se înmulţesc pe reţelele de socializare.

Acţiune coordonată şi zeci de decese

"Apelul este lansat pe Facebook, este anunţat pe Instagram şi este organizat pe WhatsApp", subliniază organizaţia spaniolă de verificare a faptelor Maldita.es, care evidenţiază mesaje precum "Fraţilor, pe înserat şi în zori pe 15 toată lumea intră..."

Cea mai mare criză de migraţie dintre Maroc şi Spania a început să prindă contur la începutul săptămânii trecute, dar a izbucnit efectiv în noaptea de joi spre vineri, când zeci de mii de oameni - cel puţin 70.000 conform estimărilor oficiale - au înotat de la Fnideq la Ceuta.

"Avalanşa" umană a provocat o tragedie în care 75 de persoane au murit pe partea spaniolă şi 11 pe teritoriul marocan, potrivit autorităţilor ţării nord-africane.

Cu toate acestea, ONG-ul Caminando Fronteras estimează la 63 numărul de cadavre găsite în apele marocane după intrarea în masă a migranţilor la graniţa cu Ceuta.

Reţelele de socializare au jucat un rol crucial în mobilizarea acestei mişcări fără precedent, mesaje precum "porţile Ceutei sunt deschise", "astăzi este ziua" şi "Veniţi", făcând zeci de mii de oameni să creadă că trecerea în Spania era deschisă şi că puteau rămâne pe teritoriul spaniol.

După patru zile de tăcere din partea autorităţilor marocane şi în contextul în care deja circulau informaţii despre zeci de decese, Ministerul de Interne de la Rabat a indicat într-un comunicat duminică seară că dezinformarea a fost unul dintre factorii care au contribuit la această criză a migraţiei.