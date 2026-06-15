În același timp, Muntenegru, considerat cel mai avansat candidat, din Balcanii de Vest, face un nou pas, în procesul de integrare europeană.

Corespondent ȘtirileProTV: Miniștrii europeni de externe au dat astăzi oficial undă verde deschiderii primului capitol de negocieri pentru aderarea Ucrainei și a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, după obținerea statutului de candidat, în anul 2022.

Este unul dintre cele mai importante momente pentru politica de extindere a Uniunii Europene de la aderarea Croației, în urmă cu 13 ani.

Practic, începe etapa în care fiecare pas spre aderare va fi negociat, verificat și evaluat de Uniunea Europeană, cu obiective si reforme clare. Pentru România, de la deschiderea negocierilor până la aderarea efectivă la Uniunea Europeană au trecut aproape șapte ani.

Pentru cele două state este vehiculat în mediile politice anul 2030 ca un posibil termen pentru aderare, însă procesul depinde de ritmul reformelor și de acordul tuturor statelor membre. Tot astăzi, Muntenegru, considerat cel mai avansat candidat din Balcanii de Vest, a făcut un nou pas în negocierile de aderare.

De altfel, președintele Muntenegrului vine la Strasbourg pentru a se adresa Parlamentului European, în aceeași sesiune în care eurodeputații discută și votează rapoartele privind parcursul european al statelor candidate din regiune.