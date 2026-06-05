Regizorul Martin Scorsese a recunoscut că a folosit AI: „Poţi economisi timp” | VIDEO

Stiri externe
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Profimedia

Regizorul american Martin Scorsese, câştigător a numeroase premii Oscar, s-a alăturat companiei germane Black Forest Labs, specializată în inteligenţa artificială. El se arată favorabil acestei noi tehnologii, care ar putea să îmbogăţească scenariile.

autor
Lorena Mihăilă

Martin Scorsese a oficializat marţi un parteneriat cu start-up-ul german Black Forest Labs, specializat în inteligenţa artificială generativă, se arată într-un comunicat transmis ziarului The New York Times.

Regizorul american în vârstă de 83 de ani va oferi consultanţă companiei în vederea dezvoltării unor noi instrumente creative dedicate cinematografiei.

„Cinematografia este un mediu tânăr, care are doar aproximativ 125 de ani. Prin urmare, trebuie să rămânem deschişi la modul în care se poate evolua”, afirmă acesta.

Şi a continuat, punând pe acelaşi plan tehnologia 3D, întinerirea digitală şi AI: „Am folosit tehnologia 3D în filmul „Hugo” şi tehnologiile de întinerire digitală în „The Irishman”. Astăzi, graţie acestui instrument, pot împărtăşi mai clar şi mai eficient ceea ce îmi imaginez cu echipa mea creativă - scenograful, artiştii vizuali sau chiar directorul de imagine - pentru ca ei să poată îmbogăţi această viziune”.

Într-un videoclip filmat în birourile regizorului filmelor „GoodFellas” şi „Taxi Driver”, acesta arată cum foloseşte inteligenţa artificială pentru a crea storyboard-ul unei scene. Un exemplu elocvent: celebra secvenţă din „GoodFellas” în care Henry Hill traversează clubul Copacabana.

„Cu un instrument ca acesta, poţi rezolva anumite probleme mult mai repede, poţi economisi timp în faza de producţie şi poţi reduce oboseala echipelor”, afirmă cel care foloseşte FLUX, modelul de AI al start-up-ului german.

Martin Scorsese precizează chiar că a încercat deja această faimoasă tehnologie la unul dintre viitoarele sale proiecte: „În timpul preproducţiei, timpul înseamnă bani. Acest instrument ne-a permis să lucrăm mai repede fără a sacrifica calitatea sau expertiza”.

Aceste declaraţii sunt mai degrabă în acord cu opiniile regizorilor James Cameron, Peter Jackson sau Darren Aronofsky, care, chiar şi recent, au aprobat utilizarea AI într-o anumită măsură, dar se opun frontal celor ale lui Guillermo del Toro, care este foarte sceptic în privinţa acestui subiect, declarând chiar că „ar prefera să moară” decât să folosească AI în filmele sale.

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Sursa: News.ro

Etichete: martin scorsese, regizor, inteligenta artificiala,

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