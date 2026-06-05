A fost nevoie de intervenția pompierilor și poliției anti-revoltă pentru calmarea spiritelor.

Manifestații, în jur de 3.000, protestau față de măsurile anunțate în învățământul francofon: taxe de școlarizare mai mari și ore suplimentare neplătite pentru profesori.

Grupuri de vandali, care nu făceau parte din organizarea marșului, au incendiat scutere și au distrus mai multe stații de autobuz și vitrine. Cel puțin 10 persoane au ajuns în arest.

Sindicatele din educație avertizează că protestele ar putea continua, dacă Parlamentul Comunității Franceze nu va suspenda votul, pentru noi negocieri.