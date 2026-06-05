Jansa este un politician pro-Trump care a obținut un al patrulea mandat după alegerile din martie. El a declarat că guvernul va reprezenta întreaga țară, cu miniștri proveniți din diferite generații și din toată Slovenia.

„Acesta este doar începutul; miniștrii își vor prelua portofoliile în mare parte mâine, după care se va face o evaluare a situației. Totuși, sunt de acord că Slovenia poate avea un viitor bun, cu condiția să putem valorifica toate potențialele și să cooperăm în acest sens”, a subliniat Jansa, potrivit 24ur.com.

Slovenia a fost guvernată în ultimii patru ani de un guvern liberal condus de Robert Golob, care a câștigat alegerile la limită, dar nu a reușit să formeze o coaliție majoritară.

Jansa va conduce echipa ministerială formată din 15 membri în următorii patru ani.

Majoritatea miniștrilor provin de la partidul SDS al lui Jansa, iar ceilalți de la partenerii de coaliție NSi, Democrații și Focus. Partidul SLS, al cincilea partener, nu a primit niciun post ministerial.

Coaliția formată din cinci partide deține 43 de locuri în parlamentul cu 90 de locuri și este susținută și de partidul de dreapta Resnica, care nu s-a alăturat oficial guvernului. Deputații care reprezintă minoritățile naționale au susținut, de asemenea, cabinetul.

Într-un discurs adresat parlamentului, Jansa i-a lăudat pe miniștri ca fiind persoane cu experiență, și s-a angajat să reducă 'taxele record' și o birocrație extinsă în comparație cu alte state europene. De asemenea, el a promis să combată corupția și să delege mai multe puteri administrațiilor locale.

Potrivit analiștilor, este probabil ca noul guvern să schimbe politica externă dusă de executivul anterior, care a recunoscut un stat palestinian și a impus interdicție de intrare pe teritoriul sloven prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu și altor doi miniștri de extremă dreapta.