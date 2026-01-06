Regizorul Béla Tarr a murit la 70 de ani. Este autorul legendarului film „Satantango”, cu o durată de peste 7 ore

Stiri externe
06-01-2026 | 14:00
Béla Tarr
Profimedia

Renumitul regizor ungar Béla Tarr a murit marți, la vârsta de 70 de ani, informația fiind confirmată pentru MTI de cineastul Bence Fliegauf, în numele familiei.

autor
Aura Trif

Tarr este cunoscut îndeosebi pentru ecranizarea ''Satantango'' - cu o durată de peste şapte ore - în 1994, după romanul omonim al scriitorului ungar Laszlo Krasznahorkai, laureat al premiului Nobel pentru literatură în anul 2025.

Tarr a semnat de asemenea şi o adaptare după romanul din 1989 al scriitorului - ''Az ellenallas melankoliaja'' (''The Melancholy of Resistance'') -, plasat într-un loc izolat din perioada comunistă, în filmul ''Werckmeister Harmonies'', realizat în anul 2000.

Regizorul ungar a fost recompensat anul trecut la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF) cu Premiul pentru întreaga activitate. 

O femeie cu cinci copii în mașină a căzut în râul Bistrița, în Vatra Dornei, după ce nu a adaptat viteza într-o curbă

Sursa: Agerpres

Etichete: Ungaria, deces, regizor, film,

Dată publicare: 06-01-2026 14:00

