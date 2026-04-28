Marți seară, monarhul se va adresa camerelor reunite ale Congresului, într-o perioadă tensionată, a relațiilor dintre Marea Britanie, și Statele Unite. Și, cel mai probabil, va repeta că - "cele două țări au găsit întotdeauna modalități, de a fi alături , și de a-și întări, cea mai măreață relație din istorie".

Regele Charles și regina Camilla au fost primiți, oficial, la Casa Albă, cu toate onorurile, marți.

Donald Trump: „Ce zi minunată și... britanică este aceasta. Este un privilegiu extraordinar pentru noi să vă găzduim și veți avea o ședere scurtă, dar minunată, iar apoi veți merge în Congres și veți ține un discurs care îi va face pe toți foarte invidioși pe acel accent frumos al dumneavoastră”.

Prima întrevedere, luni, imediat după sosire, a fost privată. Așa că nu există detalii despre ce au discutat.

O specialistă în citirea pe buze a descifrat, însă, pentru tabloidul The Sun, că ar fi vorbit, cât erau pe peluza Casei Albe, despre presupusa tentativă de asasinare a președintelui Trump, sâmbăta trecută, la cina corespondenților de presă. Dar și despre războiul din Ucraina.

„Chiar acum vorbesc cu Vladimir Putin… el vrea război. Vrea mai mult", a început președintele Trump. Regele l-a intrerupt, spunându-i "vom discuta asta mai târziu".

Clătinând capul și coborând tonul, Trump a continuat: "am un sentiment dacă ar face ce a spus, ar distruge populația."

Înalții ospeți au fost conduși apoi într-un tur al grădinii. Li s-a prezentat cea mai nouă atracție - un stup de albine în forma Casei Albe. Și au avut ocazia să guste din mierea prezidențială.

Vizita a continuat în interiorul Casei Albe, Charles a fost fotografiat trecând pe lângă un tablou care reprezintă tentativa de asasinat împotriva lui Donald Trump, din 2024.

Apoi au băut ceai și au mâncat prăjituri.

Laura Bundock, corespondent Sky News, Washington: „Va fi un test de stres pentru capacitatea monarhului de a influența prin atracție și persuasiune, cu fiecare moment al vizitei atent planificat. Dincolo de zâmbete, regele are o misiune diplomatică serioasă. Guvernul de la Londra speră că întâlnirea regelui cu un președinte care adoră monarhia britanică va aduce dividende diplomatice și va ajuta la vindecarea fricțiunilor din prietenia istorică a celor două țări”.

Keir Starmer, premierul Marii Britanii: „Cred că este important, dacă tot ați enumerat toate aceste lucruri, să ne reamintim despre ce este vorba în esență. Am luat decizia, la începutul conflictului cu Iranul, ca Marea Britanie să nu fie târâtă în acest conflict”.

Laura Bundock, corespondent Sky News, Washington: „Va da voce mesajului guvernului de la Londra. Va spune că "dacă cele două țări nu sunt întotdeauna de acord, vor găsi mereu o cale de a fi alături". Și, va sublinia că, "prin reconciliere și reînnoire, avem una dintre cele mai mărețe alianțe din istoria omenirii"”.

După discursul din Congres, regele și regina vor participa la dineul de stat de la Casa Albă.