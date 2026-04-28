Vizita regelui pare să fi făcut minuni în ceea ce privește vindecarea oricărei rupturi din relația specială cu Trump, acesta exprimându-și entuziasmul cu privire la onoarea de a găzdui familia regală cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite, scrie Metro.

Stând la un podium decorat cu sigiliul prezidențial, el l-a numit pe regele Charles un „om foarte elegant”.

Mamei lui Donald Trump i se părea drăguț regele Charles

El a spus: „De fiecare dată când regina era implicată în ceremonie sau în orice alt eveniment, mama mea stătea lipită de televizor și spunea: «Uite, Donald, uite ce frumos este». Chiar iubea familia, dar îmi amintesc și că spunea foarte clar: «Charles, uite-l pe micuțul Charles, ce drăguț e». Mama mea era îndrăgostită de Charles. Îți vine să crezi? E uimitor cum... Mă întreb oare la ce se gândește acum.”

Președintele a declarat: „Omagierea regelui britanic ar putea părea un început ironic pentru celebrarea celor 250 de ani de independență americană, dar, de fapt, niciun omagiu nu ar putea fi mai potrivit. Cu mult înainte ca americanii să aibă o națiune sau o constituție, am avut mai întâi o cultură, un caracter și un crez. Înainte de a ne proclama independența, americanii purtam în noi cel mai rar dintre daruri, curajul moral, iar acesta provenea dintr-un regat mic, dar puternic, de dincolo de mare.”

„Timp de aproape două secole înainte de revoluție, acest pământ a fost colonizat și modelat de bărbați și femei care au adus aici, pe un continent sălbatic și neîmblânzit, sufletul, sângele și spiritul nobil al britanicilor. Ei au dat frâu liber vechii iubiri englezești pentru libertate și simțului distinctiv al Marii Britanii pentru glorie, destin și mândrie.”, a mai spus președintele SUA.

Trump a continuat spunând că a fost un „privilegiu extraordinar să-i găzduiască” pe rege și pe regină și l-a numit pe rege un „om foarte elegant”.

Trump a adus, de asemenea, un omagiu regretatei regine Elisabeta, numind-o o „femeie foarte specială”.

Despre relația dintre Marea Britanie și SUA, președintele a spus: „Vedem astăzi un simbol viu al acestei legături vechi de secole. La doar câteva zeci de metri în stânga locului în care mă aflu – acolo se află regretata Majestate Regina Elisabeta, o femeie incredibilă pe care am avut privilegiul să o cunosc. Regina Elisabeta a II-a, o femeie foarte, foarte specială, care este profund regretată de ambele părți ale mărețului Atlantic, a plantat cu mult timp în urmă un copac tânăr. Era un copac foarte tânăr și frumos, iar acum uitați-vă la el.”

În discursul său, el a salutat „relația specială” aflată sub presiune încă de la Războiul din Iran, adăugând: „Americanii nu au avut prieteni mai apropiați decât britanicii.”

„Avem aceeași rădăcină. Vorbim aceeași limbă. Împărtășim aceleași valori și, împreună, războinicii noștri au apărat aceeași civilizație extraordinară sub stindardele gemene roșu, alb și albastru.”, a mai spus Trump.

Regele și președintele american Donald Trump au fost însoțiți de comandantul trupelor pentru a inspecta Garda de Onoare.

În timp ce coborau treptele spre peluză, domnul Trump a făcut un gest cu mâna pentru a-l lăsa pe rege să treacă primul.

Au mers cu pași repezi pe lângă trupe, pe iarba umedă, în condiții de ploaie.

Regele și regina au sosit pe peluza sudică a Casei Albe pentru ceremonia de bun venit din a doua zi a vizitei lor de stat în SUA.

Regele a coborât din mașină, fiind întâmpinat de domnul Trump și de prima doamnă Melania Trump, care purta una dintre pălăriile sale caracteristice, cu boruri largi.

Donald Trump ar putea fi verișor cu regele Charles

Înaintea ceremoniei fastuoase, Donald Trump a afirmat că și-a dorit dintotdeauna să se mute la Palatul Buckingham, după ce o anchetă a descoperit că ar putea avea legături de rudenie cu familia regală.

O cercetare publicată în Daily Mail susține că atât Donald Trump, cât și regele Charles ar putea fi înrudiți prin intermediul aceluiași nobil scoțian, al treilea conte de Lennox.

Studiul sugerează că această ascendență comună i-ar putea face veri foarte îndepărtați, la aproximativ 15 generații distanță.

„Uau, ce frumos. Mi-am dorit dintotdeauna să locuiesc la Palatul Buckingham!!! Voi discuta cu regele și regina despre asta în câteva minute!!! Președintele DJT”, a spus Donald Trump.