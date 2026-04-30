Corespondent Știrile ProTV: „În inima Europei, la Ramstein, în Germania, Statele Unite au un punct strategic care, de zeci de ani, definește prezența militară americană pe continent. Baza aeriană Ramstein din Germania este cea mai mare bază militară a SUA din afara teritoriului american. Un simbol al parteneriatului transatlantic… dar și un punct sensibil acum, într-un moment tensionat. Aici sunt staționați peste 36.000 de militari americani. O forță care susține operațiuni, logistică și securitate pentru întreaga regiune europeană. Dar acest echilibru e pe cale să se schimbe. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a anunțat că „Statele Unite analizează și iau în considerare posibilitatea unei reduceri a efectivelor militare din Germania, iar o decizie va fi luată foarte curând”.

Astfel, amenințarea președintelui Trump este o reacție, un pic întârziată, la criticile dure formulate luni de cancelarul german.

Friedrich Merz, cancelarul german: „Iranienii negociază, evident, foarte abil sau, mai bine spus, sunt foarte abili în a refuza să negocieze. Mai mult, îi lasă pe americani să călătorească la Islamabad, doar pentru a-i trimite înapoi fără niciun rezultat. O întreagă (americană) națiune este umilită de conducerea iraniană, în special de așa-zisele Gărzi Revoluționare”.

Ulterior, cancelarul german nu doar că nu și-a retras ori nuanțat declarația, ci a insistat asupra impactului dezastruos al războiului.

Friedrich Merz, cancelarul german: „În Germania și Europa suferim semnificativ din cauza închiderii strâmtorii Ormuz. Situația are impact direct asupra aprovizionării cu energie, asupra performanțelor economice, din acest motiv lansez un apel pentru încheierea conflictului”.

Unii analiști consideră însă că desfășurarea de forțe în Germania nu-și mai avea rostul. Alții cred că militarii ar trebui mutați în Polonia sau România. La noi, oricum, efectivele de militari americani tocmai au fost reduse la jumătate de la începutul anului, iar acum mai sunt staționați aproximativ 1000 de militari ai Statelor Unite. Un lucru e clar. Dacă Donald Trump va pune în practică o eventuală retragere și din Germania, asta ar redesena harta de securitate a Europei și ar transmite un semnal către aliații din NATO. Iar mesajul este simplu: sprijinul reciproc nu mai este considerat… garantat.