Concluziile cercetării, bazate pe o analiză sistematică a 17 studii realizate în Australia, scot în evidenţă potenţialele efecte pe termen lung asupra sănătăţii ale alimentaţiei nesănătoase din copilărie şi adolescenţă, potrivit unui comunicat publicat miercuri de Universitatea Flinders, informează miercuri Agerpres, care citează Xinhua.

Analiza, publicată în revista ştiinţifică Current Nutrition Reports, a constatat că un consum ridicat de alimente bogate în calorii şi sărace în nutrienţi, dar şi de băuturi zaharoase, poate să afecteze sănătatea mintală, starea de bine şi rezultatele şcolare ale tinerilor.

În schimb, potrivit studiului, o dietă echilibrată, bazată pe fructe, legume, cereale integrale, peşte şi fructe de mare, leguminoase şi produse lactate, furnizează vitamine şi minerale esenţiale, care susţin creşterea şi dezvoltarea copiilor.

Autorul principal al analizei, Zegeye Abebe Abitew, de la Universitatea Flinders, a afirmat că promovarea încă de la o vârstă fragedă a unei alimentaţii sănătoase şi limitarea consumului de mâncare tip "junk food", bogată în substanţe chimice adăugate, conservanţi, grăsimi saturate, zahăr şi sare, ar putea contribui la formarea unor obiceiuri benefice pentru organism şi la menţinerea unei stări bune de sănătate pe termen lung.

Cercetătorii au solicitat intervenţii alimentare ţintite, educaţie nutriţională şi măsuri pentru îmbunătăţirea accesului la alimente sănătoase.