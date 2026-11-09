Documentul prezintă și serviciile medicale decontate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate, inclusiv drepturile femeilor neasigurate.

Simptomele cancerului ovarian

Cancerul ovarian este o afecțiune ale cărei simptome pot fi discrete și confundate cu manifestările altor probleme de sănătate. Printre semnele care ar trebui să determine prezentarea la medic se numără balonarea persistentă, durerile abdominale sau pelvine, senzația de sațietate rapidă și modificările neobișnuite ale ciclului menstrual.

În prezent, nu există un test de screening pentru cancerul ovarian, motiv pentru care recunoașterea simptomelor și prezentarea la medic sunt esențiale pentru identificarea bolii cât mai devreme.

Diagnosticarea cancerului ovarian ar trebui finalizată în 28 de zile

Potrivit ghidului CNAS, pentru diagnosticarea cancerului ovarian sunt disponibile pachete standardizate de servicii medicale în spitalizare de zi, care includ investigațiile necesare stabilirii diagnosticului, evaluării extinderii bolii și aprecierii stării generale a pacientei. Se recomandă ca întregul proces de diagnosticare să fie finalizat în 28 de zile calendaristice, pentru a permite stabilirea cât mai rapidă a conduitei terapeutice.

Un element important este biletul de trimitere marcat „SO” (suspiciune oncologică), prin care pacientele pot avea acces la investigațiile necesare confirmării sau infirmării diagnosticului, în condițiile prevăzute de reglementările în vigoare, inclusiv dacă nu sunt asigurate.

Ce drepturi au pacientele cu cancer ovarian

După confirmarea diagnosticului, pacientele pot beneficia de mai multe servicii medicale decontate prin sistemul de asigurări de sănătate. Printre acestea se numără:

Acces la tratamente prin Programul Național de Oncologie, inclusiv pentru pacientele neasigurate, în condițiile legii;

Posibilitatea efectuării testării genetice pentru anumite forme de cancer ovarian, în vederea personalizării tratamentului;

Decontarea investigațiilor de monitorizare recomandate de medicul specialist;

Servicii de recuperare medicală în ambulatoriu, până la 42 de zile pe an;

Acces la servicii de psiho-oncologie, până la patru ședințe lunar, în condițiile prevăzute de reglementările aplicabile;

Îngrijiri medicale și paliative la domiciliu, în funcție de necesitățile medicale.

CNAS subliniază că sprijinul medical nu se încheie odată cu tratamentul activ. Pacientele pot beneficia în continuare de monitorizare, recuperare medicală, consiliere psihologică și îngrijiri adaptate nevoilor individuale.

Ghidul complet al pacientei cu cancer ovarian este disponibil pe site-ul CNAS, www.cnas.ro, în secțiunea „Informații asigurați/neasigurați”, subsecțiunea „Prevenție/ tratament oncologic”, link direct: https://cnas.ro/wp-content/uploads/2026/11/Traseul_pacientei_cancer_ovarian.pdf, precum și pe portalul e-SănătateaMea.

Tot pe site-ul CNAS este disponibilă și lista unităților medicale prin care se derulează Programul național de oncologie, în secțiunea „Informații asigurați/neasigurați”, sub-secțiunea „Programe naționale de sănătate curative”, link direct: https://cnas.ro/extra/dashboard_programe_cnas_12.html.

Lista furnizorilor de servicii medicale aflați în relație contractuală cu casa de asigurări de sănătate este publicată pe site-ul casei respective, în secțiunea „Informații furnizori”, sub-secțiunea „Furnizori de servicii medicale”. Lista completă a site-urilor caselor de asigurări de sănătate este disponibilă pe site-ul CNAS, în secțiunea „Despre”, sub-secțiunea „Case de asigurări de sănătate”, link direct: https://cnas.ro/case-judetene/.