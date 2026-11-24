Scris într-un calendar cu copertă din piele folosit ca caiet, jurnalul începe în 1992, când Jorge Mario Bergoglio era episcop auxiliar al Buenos Airesului. Acesta continuă pe parcursul perioadei în care a fost cardinal-arhiepiscop al capitalei argentiniene și, în cele din urmă, papă. Ultima însemnare este din 18 august 2024.

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Cartea a fost coordonată de unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai lui Francisc, cardinalul Víctor Manuel Fernández, teologul argentinian care conduce Oficiul pentru Doctrina Credinței din Vatican. Fernández figurează ca autor, deoarece comentariile sale pun în context însemnările din jurnalul lui Francisc.

Cartea, care va fi lansată la nivel mondial în mai multe limbi, oferă o perspectivă profund personală și aproape voyeuristă asupra minții și inimii lui Francisc, dezvăluind temerile, nesiguranțele, visurile și ispitele sale cele mai ascunse, pe care le-a ținut ascunse de lume. Ea îl prezintă ca fiind incredibil de dur cu sine însuși, lamentându-și propriul sentiment de inutilitate și rușine, precum și încrederea sa absolută în Dumnezeu de a-l călăuzi, chiar și din adâncurile disperării.

„Jurnalul privat al Papei Francisc” dezvăluie, de asemenea, că papa argentinian a trecut printr-o profundă criză spirituală în perioada 2021-2022, legată de propriile sale ispite de a-și exercita puterea în mod absolut. El a depășit criza încredințându-se în totalitate milostivirii lui Dumnezeu.

Chinuri spirituale și întâlniri cu diavolul

Cele mai emoționante pasaje sunt dezvăluirile lui Francisc despre propriile sale chinuri spirituale și despre ceea ce el a descris ca fiind întâlniri cu diavolul - întâlniri viscerale, tangibile, aparent înspăimântătoare. Două dintre ele au avut loc când se afla la Buenos Aires, iar a treia după dezastruoasa sa călătorie din 2018 în Chile.

„La câteva zile după întoarcerea la Roma, mă aflam într-o ședință. L-am văzut și i-am auzit vocea, triumfătoare, stăpânind totul. «Acum am obținut tot ce mi-am dorit», l-a citat Francisc pe diavol într-o însemnare din 24 ianuarie 2021.

«Așa cum nu pot uita ochii lui din cele două întâlniri anterioare, în acest caz, nu pot uita răgușeala puternică a vocii sale.»” - a scris Papa Francisc în jurnal.

În timpul călătoriei din ianuarie 2018 în Chile, Francisc a stârnit un val de indignare pentru că a discreditat victimele celui mai notoriu agresor sexual din Chile.

După ce jurnaliștii, inclusiv cei de la Associated Press, l-au contestat în timpul conferinței de presă ținută în avionul de întoarcere acasă, Francisc a dispus o anchetă și și-a dat seama că victimele aveau dreptate, că el greșise și fusese indus în eroare de ierarhia chiliană.

„Devastat din cauza situației din Chile și a dialogului cu jurnaliștii din avion”, avea să scrie Francisc mai târziu. „Mi-am dat seama cât de gravă era problema. … Mi-a fost greu să recunosc ce s-a întâmplat în Chile; nu credeam că era atât de grav.”

Francisc a scris pe 7 iunie 2018, la câteva luni după întoarcerea sa, că „a văzut intrarea în iad. „Seducția păgână în toată puterea ei” în scandalul din Chile.

În iulie și august 2018, în timp ce se confrunta cu consecințele, el a scris: „Ce rușine și ce rău a adus acest lucru asupra Bisericii!” și „Încă o dată porțile iadului. … Fie ca sfințenia și convertirea să abunde în mijlocul atâtor scandaluri.”

Dar criza spirituală a lui Francisc nu avea să apară decât în 2021.

Criza spirituală din 2021-2022

Cartea datează începutul crizei la 24 ianuarie 2021. Cu o zi înainte, Francisc a anulat mai multe apariții publice programate din cauza a ceea ce Vaticanul a descris ca fiind o recidivă a sciaticii sale.

Fernández dezvăluie, însă, că Francisc suferea de dureri „insuportabile” cauzate de o problemă intestinală care, în iulie 2021, l-a obligat pe Francisc să stea 10 zile în spital pentru o intervenție chirurgicală prin care i s-au extirpat 33 de centimetri din colon.

În ianuarie 2021, în timp ce lumea se afla încă în plină pandemie de COVID-19, Vaticanul era cuprins de o agitație totală din cauza unei anchete financiare de amploare pe care Francisc o autorizase.

Cu câteva luni înainte, în septembrie 2020, Francisc îl concediase pe un fost colaborator apropiat, cardinalul Angelo Becciu, convins fiind că acesta deturnase fonduri de la Sfântul Scaun. Scandalul - și convingerea lui Francisc că o rețea de corupție cuprinsese Secretariatul de Stat al Vaticanului - a dus la o anchetă fără precedent în cadrul Vaticanului și la ani de proceduri judiciare prin care Francisc a căutat să-și demonstreze voința de a combate abaterile financiare.

Procesul s-a soldat cu câteva condamnări, inclusiv împotriva lui Becciu, dar o mare parte din teoria procurorilor privind o vastă conspirație de corupție a fost respinsă. Procesul de apel este în curs, rolul lui Francisc în cadrul anchetei fiind o chestiune cheie pentru apărare.

În textul lui Fernández nu se face nicio mențiune despre proces, deși el face aluzie la acesta dezvăluind reflecțiile ulterioare ale lui Francisc, potrivit cărora criza spirituală din 2021-2022 a fost „amestecată cu probleme de guvernanță, presiuni legate de deciziile care trebuiau luate, precum și cu ariditate și dezolare”.

În final, Fernández scrie că criza a fost legată în primul rând de modul în care Francisc și-a exercitat puterea, de tentația omnipotenței și de convingerea că se afla deasupra lumii. Este un viciu pe care Francisc l-a recunoscut public în 2013, în primul său interviu ca papă, când a admis o tendință de a exercita puterea într-un mod „autoritar”.

Este semnificativ faptul că Francisc a fost chinuit de ceva pentru care criticii săi îl învinuiau adesea: un stil de guvernare autoritar și solitar, ca al unui monarh absolut și lider suprem al celor 1,4 miliarde de catolici din lume.

Pentru Francisc, ispita omnipotenței a reprezentat diavolul care îl ispitea spre o „curiozitate reductivă”, adică convingerea că numai el putea rezolva problemele tuturor și, în esență, faptul că se considera pe sine Dumnezeu.

Până la 30 decembrie 2022, Francisc depășise aparent criza, încredințându-se lui Dumnezeu. Fernández scrie că, până atunci, Francisc își dăduse seama că ceea ce începuse pe 24 ianuarie 2021 „era o invitație puternică din partea Domnului de a conștientiza o acumulare de întuneric interior pe care trebuia să o depășească pentru a putea fi liber”.

Fernández observă că ultimele două documente de învățătură majore din viața lui Francisc – un text din 2023 despre încrederea în iubirea milostivă a lui Dumnezeu și o enciclică din 2024 despre iubirea umană și divină a lui Hristos – sunt texte profund spirituale născute din această criză. Ele diferă, atât ca ton, cât și ca conținut, de textele adesea asociate cu pontificatul său.

Cele mai confidențiale părți sunt scrise în cod

Deși cartea dezvăluie unele dintre gândurile cele mai intime ale lui Francisc, Fernández spune că acesta și-a consemnat gândurile cele mai confidențiale într-un cod indescifrabil, care nu este reprodus.

Cititorul rămâne, de asemenea, cu întrebarea ce a omis Fernández din selecția sa de însemnări din jurnal și ce context suplimentar ar fi putut oferi, în calitate de unul dintre cei mai de încredere consilieri ai lui Francisc.

Fernández scrie că jurnalul conține foarte puține informații despre chestiuni bisericești și constituie cu adevărat un tezaur spiritual. El a precizat că a omis însemnările care priveau terți, deși a inclus câteva reflecții personale ale lui Francisc, inclusiv despre cardinalul de atunci Robert Prevost, actualul Papă Leon al XIV-lea: „Un mare păstor, un misionar generos și un om ireproșabil”.

Papa Leon aprobă lucrarea

Fernández a spus că Francisc i-a arătat jurnalul în timpul uneia dintre întâlnirile lor și i-a spus: „Din acesta, veți vedea cu toții”, încredințându-i, practic, scrierile după moartea sa, survenită pe 21 aprilie 2025.

Fernández a spus că i-a menționat lui Leon existența acestor scrieri la câteva săptămâni după alegerea sa.

„Am adăugat că doream să studiez aceste materiale — pentru a le face cunoscute și a interpreta sensul exact al conținutului lor”, a scris Fernández. „Sfântul Părinte a manifestat un interes intens.”

Publicarea postumă a reflecțiilor spirituale cele mai intime ale papilor nu este ceva neobișnuit.

Autobiografia Papei Ioan al XXIII-lea, „Jurnalul unui suflet”, a fost publicată de secretarul său în 1960.

Sfântul Ioan Paul al II-lea dorise ca notele sale personale să fie arse după moartea sa, dar secretarul său a sfidat dorințele sale și a publicat scrierile în 2014.