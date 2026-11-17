„Extindem testarea genetică pentru încă 6 tipuri de cancer! Un pas important pentru medicina oncologică personalizată în România! Testarea genetică şi adaptarea tratamentului oncologic în funcţie de markerii tumorali reprezintă standardul de aur al medicinei oncologice moderne, oferind posibilitatea alegerii unor terapii adaptate caracteristicilor fiecărei tumori”, a scris, marţi, pe Facebook, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, conform News.ro.

Potrivit acestuia, în urma discuţiilor cu Comisia de Oncologie din Ministerul Sănătăţii şi cu Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, s-a decis extinderea accesului pacienţilor din România la aceste testări de ultimă generaţie.

Care sunt testările decontate din 2027

Proiectul de ordin este în transparenţă decizională, iar noile testări sunt propuse pentru decontare începând cu 1 ianuarie 2027.

Concret, se introduc testări pentru şase noi categorii de afecţiuni oncologice:

Cancer tiroidian medular – testări RET şi NTRK 1, 2 şi 3.

Colangiocarcinom (cancer al căilor biliare) – testări FGFR2 şi IDH1.

Tumori stromale gastrointestinale (GIST) – testări PDGFRA şi NTRK 1, 2 şi 3.

Melanom malign – testări BRAF V600 şi PD-L1.

Cancer de prostată – testări BRCA1 şi BRCA2.

Cancer scuamos al capului şi gâtului – testarea expresiei PD-L1.

Aceste testări înseamnă un diagnostic molecular mai precis, identificarea terapiilor ţintite şi a imunoterapiilor potrivite şi posibilitatea adaptării tratamentului în funcţie de profilul biologic al tumorii.

„În oncologie, fiecare zi contează. De aceea, proiectul stabileşte şi termene clare pentru transmiterea rezultatelor, de regulă în maximum 10 zile lucrătoare. Felicit echipa CNAS, pe doamna preşedinte Larisa Mezinu-Bălan, echipa Ministerului Sănătăţii şi pe toţi cei implicaţi în acest pas important pentru dezvoltarea accesului pacienţilor cu cancer la diagnostic complex şi de ultimă generaţie”, a mai transmis ministrul.

Ministrul a afirmat că mai sunt lucruri de îmbunătăţit, dar „oamenii au nevoie de soluţii reale, de decizii asumate şi de rezultate care să le schimbe viaţa în bine”.