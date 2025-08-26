Autoritățile din Japonia și-au cerut scuze la mormântul unui om acuzat pe nedrept

Polițiștii și procurorii din Japonia s-au înclinat și au depus flori la mormântul unui om de afaceri pe care l-au acuzat pe nedrept. Bărbatul a murit înainte ca justiția să constate că era nevinovat.

Autoritățile japoneze s-au înclinat și au depus flori la mormântul unui om de afaceri pentru a-și cere scuze că l-au acuzat pe nedrept de exportul de mașini industriale potențial sensibile, scrie BBC.

Shizuo Aishima și alți trei directori au fost arestați pentru exporturi ilegale în martie 2020. El a murit de cancer la stomac în februarie 2021, cu cinci luni înainte de retragerea acuzațiilor.

Familia sa s-a aflat luni la mormântul său din Yokohama pentru a accepta scuzele. Cu toate acestea, soția sa a spus că nu-i poate ierta pe cei care au stat în spatele acuzației.

Compania lui Aishima a dat în judecată statul, în septembrie 2021, la un tribunal din Tokyo pentru a solicita daune, iar instanța a decis că acuzațiile sunt ilegale și a dispus despăgubiri de 166 de milioane de yeni (1,12 milioane de dolari).

Acuzațiile au vizat un export de uscătoare prin pulverizare de către Ohkawara Kakohki, o mașină care poate transforma lichidele în pulbere și care poate fi utilizată în armată.

Compania a declarat că afacerea sa nu este acoperită de restricții la export. Procurorii au retras rechizitoriile în iulie 2021, invocând „îndoieli” cu privire la vinovăția acuzaților.

Bărbatul a murit pentru că nu a putut urma tratamentul pentru cancer. ”Ne cerem sincere scuze”

„Ne cerem sincere scuze pentru încălcarea gravă a drepturilor omului cauzată de solicitarea ilegală de arestare a sa și depunerea unei acțiuni în justiție, precum și pentru că l-am privat pe Aishima de oportunități de tratament medical prin respingerea necorespunzătoare a cererii sale de eliberare pe cauțiune”, a declarat procurorul Hiroshi Ichikawa.

Aishima a depus opt cereri de eliberare pe cauțiune, toate fiind respinse.

Departamentul de Poliție Metropolitană din Tokyo și Procuratura Districtuală din Tokyo nu au atacat decizia instanței care le-a impus plata unor despăgubiri. Decizia a devenit definitivă pe 11 iunie anul trecut.

De asemenea, au investigat cauza rechizitoriului greșit. Cu toate acestea, familiile celor acuzați pe nedrept au declarat că nu s-a reușit determinarea cauzei reale a erorii și că pedepsele recomandate au fost prea ușoare.

