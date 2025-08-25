Ce este „mersul japonez în intervale”, metoda care face furori pe rețelele sociale

Un nou trend de fitness, popularizat pe TikTok, atrage atenția datorită simplității sale: „interval walking” sau mersul în intervale, o metodă studiată inițial în Japonia acum mai bine de 20 de ani.

Exercițiul presupune alternarea a trei minute de mers rapid cu trei minute de mers lent, pentru o durată totală de aproximativ 30 de minute.

Potrivit dr. Kristian Karstoft, profesor la Universitatea din Copenhaga, mersul rapid ar trebui să fie suficient de intens încât cel care practică acest tip de mișcare să nu poată rosti propoziții lungi, iar mersul lent destul de relaxat încât organismul să se recupereze.

