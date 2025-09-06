Record absolut în Franța: O elevă de 9 ani a obținut diploma de bacalaureat

06-09-2025 | 07:12
elevi, liceu
O elevă a obţinut în iulie diploma de bacalaureat la vârsta de 9 ani, devenind astfel cea mai tânără persoană care a obţinut această certificare de absolvire a studiilor şcolare liceale în Franţa, relatează AFP.

Eleva, care a susţinut examenul la Paris, în calitate de candidat independent, la specialităţile matematică şi fizică-chimie, a obţinut diploma la examenul de recuperare, deci fără calificativ.

„Cel mai tânăr absolvent de bacalaureat anterior, care avea sub 12 ani, a fost în 1989” şi avea vârsta de 11 ani, a precizat ministerul pentru AFP, fără a da mai multe detalii.

O organizaţie din domeniul educaţiei, Isoset, spune într-un comunicat că a asistat această elevă folosind o metodă dezvoltată în colaborare cu un alt absolvent precoce, Hugo Sbai, care a obţinut diploma la vârsta de 12 ani în 2012.

Întrebat de AFP, Hugo Sbai a precizat că tânăra absolventă, originară din Grenada (stat insular din Caraibe), nu are cetăţenie franceză. Ea a învăţat la Dubai, într-o şcoală internaţională, şi nu era francofonă la început. A început să înveţe franceza la vârsta de 6 ani şi să urmeze cursuri cu profesori la toate materiile „pe măsură ce înţelegea”, a precizat el, subliniind că „are un IQ (coeficient intelectual) normal”.

„A progresat treptat, până în momentul în care ne-a spus că vrea să susţină bacalaureatul”, a adăugat el.

Această absolventă excepţională, care a obţinut o diplomă pe care marea majoritate a francezilor o obţin la 17 sau 18 ani, a decis acum să urmeze studii superioare, deoarece „vrea să continue să înveţe lucruri noi”, a dezvăluit Hugo Sbai. Anul acesta, ea va începe un program dublu de studii în informatică şi drept la două universităţi, în Franţa şi în străinătate, continuând să locuiască în Dubai, a precizat el.

Până în prezent, recordul de precocitate la bacalaureat era deţinut de Arthur Ramiandrisoa, care a susţinut examenul la vârsta de 11 ani şi 11 luni, în 1989. El nu a pus niciodată piciorul în vreo şcoală, părinţii săi asigurându-i educaţia acasă, conform unei metode pe care tatăl său a descris-o într-o carte intitulată „Metoda Arthur”.

Anul acesta, la bacalaureatul din Franţa s-a înscris un candidat şi mai tânăr, în vârstă de opt ani, dar acesta nu s-a prezentat în final la examene.

