Reacția șefului NATO, după ce Donald Trump a spus că ar încuraja Rusia să atace orice stat membru care plătește prea puțin

Exacerbând problema acelor ţări aliate care nu contribuie suficient la bugetul apărării, Donald Trump a spus că SUA nu vor sări în apărarea lor şi chiar i-a invitat pe ruşi să le atace, scrie News.ro.

„Orice atac asupra NATO va fi întâmpinat cu un răspuns unit şi energic", a dat asigurări secretarul general al NATO, reacţionând la remarcile făcute sâmbătă de Trump, care va fi probabil candidatul republican la alegerile prezidenţiale americane din acest an.

Fostul preşedinte american Donald Trump a afirmat, sâmbătă, că ar încuraja Rusia să facă ”orice vrea” oricărei ţări membră a NATO care nu îndeplineşte directivele privind cheltuielile cu Apărarea, aceasta fiind o recunoaştere şocantă că, dacă ar fi reales, nu ar respecta clauza privind apărarea colectivă a Alianţei, potrivit CNN, citată de News.ro.

„NATO era falimentară până când am apărut eu”, a declarat Trump la un miting în Conway, Carolina de Sud. „Eu am spus: Toată lumea va plăti. Ei au spus: Ei bine, dacă nu vom plăti, ne veţi proteja în continuare?. Eu am spus: Sub nicio formă. Nu le-a venit să creadă răspunsul”, a susţinut el.

Trump subminează încrederea în NATO

„Motto-ul NATO 'unul pentru toţi, toţi pentru unul' este un angajament concret. Subminarea credibilităţii ţărilor aliate înseamnă slăbirea întregului NATO", a scris pe X ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz. "Nicio campanie electorală nu este o scuză pentru a ne juca cu securitatea Alianţei", a spus oficialul de la Varşovia. Polonia este unul dintre principalii aliaţi ai Washingtonului de pe flancul estic al NATO şi are alocate pentru cheltuieli militare un buget consistent, cu mult peste limita de cel puţin 2 la sută recomandată de NATO

De asemenea, Ministerul de Externe al Germaniei a postat pe contul său de X în limba engleză mesajul "Unul pentru toţi şi toţi pentru unul" cu hashtag-ul #StrongerTogether (Mai puternici împreună).

Charles Michel: Declarații nesăbuite

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a avertizat, la rândul său: „Declaraţiile nesăbuite privind securitatea NATO şi solidaritatea prevăută de Art. 5 servesc doar intereselor (preşedintelui rus Vladimir) Putin".

Articolul 5 din Tratatul fondator al NATO spune că un atac armat împotriva unui membru al alianţei va fi considerat un atac împotriva tuturor, declanşând autoapărarea colectivă.

Sursa: News.ro Etichete: , , , Dată publicare: 11-02-2024 17:51