Reacția publicației POLITICO după ce Donald Trump a "tăiat" plățile din partea administrației federale SUA

Publicația susține că a fost subiect de discuție pe X în această săptămână. Unele afirmații au fost eronate, iar altele pur și simplu false.

Politico transmite: Să clarificăm lucrurile.

Redăm mai jos clarificările publicației.

”POLITICO este o companie privată. Nu am primit niciodată finanțare guvernamentală – nici subvenții, nici granturi, nici ajutoare. Niciun cent, niciodată, în cei 18 ani de existență.

Milioane de oameni din întreaga lume citesc jurnalismul nostru pe POLITICO.com, POLITICO.EU și prin newslettere. Acesta este susținut prin publicitate și sponsorizări.

POLITICO Pro este diferit. Este un serviciu profesional prin abonament, utilizat de companii, organizații și, da, unele agenții guvernamentale. Acestea se abonează pentru că le ajută să fie mai eficiente în munca lor – oferindu-le acces în timp real la informații despre politici, legislație și reglementări, alături de o gamă de produse de analiză a datelor. În esență, POLITICO Pro promovează transparența și responsabilitatea: face lumină asupra activității agențiilor, autorităților de reglementare și factorilor de decizie din vastul guvern federal. Companiile și entitățile guvernamentale îl consideră util pentru a naviga peisajul legislativ și de reglementare, adesea haotic. Atât de simplu.

Majoritatea abonaților POLITICO Pro sunt din sectorul privat. Aceștia provin dintr-un spectru ideologic larg și se abonează dintr-un singur motiv: valoarea oferită. 90% dintre ei își reînnoiesc abonamentul anual datorită calității reportajelor, datelor și analizelor noastre.

Agențiile guvernamentale care se abonează fac acest lucru prin procese standard de achiziție publică – la fel cum cumpără alte instrumente necesare pentru a lucra mai eficient, fie că este vorba despre cercetare, echipamente, software sau rapoarte din industrie. Aceasta nu este finanțare. Este o tranzacție – exact așa cum guvernul achiziționează orice alt produs sau serviciu pentru a funcționa mai bine.

Unele voci din mediul online răspândesc în mod deliberat informații false. Să fim clari: POLITICO nu depinde financiar de guvern și nu are nicio agendă ascunsă. Noi acoperim politica și politicile publice – aceasta este meseria noastră.

Suntem extrem de mândri de jurnaliștii noștri și de conexiunea pe care o avem cu voi, cititorii noștri.

Ne susținem munca, valorile și angajamentul față de transparență, responsabilitate și eficiență – aceleași principii care definesc jurnalismul de calitate și un business solid.

Acum, înapoi la muncă”.

Casa Albă a anunțat că sistează plățile către Politico

Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a confirmat miercuri că Politico a primit fonduri de la guvernul SUA care vor fi sistate pe măsură ce Departamentul pentru Eficienţă Guvernamentală (DOGE) va reduce cheltuielile.

„După ce am venit aici, în sala de şedinţe, am fost informată cu privire la finanţarea din partea USAID pentru mass-media, inclusiv Politico, care ştiu că are un loc în această sală, şi pot să confirm că cele peste 8 milioane de dolari din banii contribuabililor care au mers, în esenţă, la subvenţionarea abonamentelor la Politico pe banii contribuabililor americani, nu vor mai avea loc”, a declarat Leavitt.

„Echipa DOGE lucrează acum la anularea acestor plăţi”, a continuat ea. „Acesta este un efort al întregului guvern pentru a ne asigura că ne aliniem atunci când vine vorba de registrele guvernului federal".

Cel mai bogat om din lume, Elon Musk este responsabil de DOGE.

Postarea X, despre care vorbește conducerea Politico, se referă la Elon Musk. Miercuri, miliardarul a răspuns la o postare pe X care susţinea că Departamentul de Sănătate şi Servicii Umane a cheltuit aproximativ 500.000 de dolari pe abonamentul Politico Pro, scriind: „Este ciudat”.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: