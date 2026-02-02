Dosarele scot la iveală o rețea globală de persoane extrem de influente care au avut legături directe cu miliardarul condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Pe de altă parte, publicația germană Bild scrie că finanțatorul american, care s-a sinucis în închisoare, în 2019, ar fi putut face parte, dintr-o operațiune specială a serviciilor speciale rusești.

Intervievator: Crezi că ești Diavolul întruchipat?

Epstein: Nu, dar cred că am... o oglindă foarte bună.

Această secvență profetică face parte dintr-un interviu de aproape două ore, inclus în ultimul lot de documente ale dosarului Epstein, publicat de departamentul american al Justiției. Nu este clar cine l-a intervievat pe Epstein și când.

Donald Trump este menționat de peste 1.000 de ori în cele aproximativ 3 milioane de pagini.

Marshall Cohen, CNN: „Am găsit notițe ale unei audieri făcute de FBI, în care una dintre victimele lui Epstein spune că vechea lui complice, Ghislaine Maxwell, a dus-o la o petrecere în New York, unde i-a prezentat-o lui Trump și i-a spus explicit că fata e... disponibilă. Există și o listă întocmită de FBI anul trecut cu acuzații necorelate și neverificate de presupuse agresiuni sexuale comise de Donald Trump”.

Todd Blanche, procuror general adjunct: „Au existat sute de apeluri către FBI în care au fost făcute acuzații fie de persoane anonime, fie de persoane care au fost rapid catalogate drept necredibile”.

Un alt miliardar menționat în documente este Bill Gates. Într-un email, Jeffrey Epstein pomenește de un conflict cu Gates și susține că acesta ar fi contractat o boală venerică în urma legăturilor cu tinere rusoaice. Fundația Bill & Melinda Gates a respins acuzațiile drept absurde.

Ultimul lot de documente a lovit serios și casele regale ale Europei. Noi fotografii îl arata pe fratele regelui Charles, fostul prinț Andrew, în ipostaze compromițătoare.

În acest context, premierul Keir Starmer i-a cerut să depună mărturie în fața Congresului American privind legăturile sale cu Jeffrey Epstein.

Jennie Bond, comentator regal și fost corespondent regal al BBC: „Nu poți inventa așa ceva. Să fii pozat în timp ce stai în patru labe pe podea deasupra unei femei nemișcate este pur si și simplu bizar. Cred că noile dezvăluiri îi dau dreptate regelui Charles în privința măsurilor luate anul trecut, când l-a lipsit pe Andrew de toate titlurile, inclusiv cel de prinț, și l-a dat afară din casă”.

Documentele o amintesc de câteva sute de ori și pe Prinţesa Mette-Marit a Norvegiei. E vorba de e-mail-uri din 2011–2012, în care prinţesa i se adresa lui Epstein foarte afectuos, îi trimitea poezii de dragoste scrise de ea și îi cerea părerea în legătură cu expunerea fiului ei adolescent la conţinut sexual explicit

Casa Regală Norvegiană a descris relația drept "o regretabilă eroare de judecată".

Epstein ar fi putut face parte dintr-o operațiune a FSB. Ar fi adus în SUA rusoaice ca să fie folosite drept „capcane”

În acest context, ziarul german Bild avansează ipoteza ca Jeffrey Epstein ar fi putut face parte dintr-o operațiune a FSB - Serviciul Federal de Securitate al Rusiei. Jeffrey Epstein ar fi adus în Statele Unite rusoaice ca să fie folosite drept „capcane” pentru a comprimite politicieni și diverse personalități. În documente și numele lui Vladimir Putin apare de peste 1.000 de ori, iar Epstein se lăuda cu accesul direct la Kremlin chiar și după condamnarea sa în 2008.

