Pe de altă parte, Azerbaidjanul acuză regimul de la Teheran de un „odios act terorist" , după ce două drone iraniene au explodat pe teritoriul său.

Spațiul aerian în zona de graniță a fost închis. Iar președintele azer a amenințat cu riposta. În Qatar, Bahrein și Emiratele Arabe Unite, apărarea antiaeriană a interceptat valuri de rachete și drone iraniene. Iar premierul englez trimite încă patru avioane în Qatar, pentru a întări apărarea.

Azerbaidjanul a fost atacat cu două drone iraniene. Una a lovit clădirea terminalului aeroportului din enclava azeră Nakhchivan, la aproximativ 10 kilometri de granița iraniana, unde se află și o bază militară. Cealaltă dronă iraniană a căzut în apropierea unei școli, dintr-un sat din același teritoriu.

Ilham Aliyev, președintele Azerbaidjanului: „Un act terorist odios a fost comis de Iran asupra unui teritoriu al statului Azerbaidjan”.

Pe de altă parte, un oficial de la Ankara a declarat sub rezerva anonimatului că nu Turcia era ținta rachetei iraniene, interceptată de apărarea antiaeriană NATO. Racheta ar fi deviat de la traiectorie.

Recepp Erdogan, președintele Turciei: „Suntem în strânsă consultare cu aliații noștri din NATO, luăm toate precauțiile și efectuăm intervențiile necesare imediat. Transmitem avertismentele noastre în cei mai clari termeni posibili pentru a preveni repetarea unor incidente similare”.

Explozii puternice s-au auzit și în capitala Bahreinului, iar ministerul Apărării a anunțat că a interceptat si a distrus 75 de rachete iraniene și peste 120 de drone.

Bijan Hosseini, corespondent CNN din Doha: „Un alt val de rachete, al patrulea... Vin în succesiune rapidă. Aceste explozii de interceptare au fost de departe cele mai puternice pe care le-am auzit”.

Alte proiectile iraniene au fost interceptate la Doha, în Qatar, și în Emiratele Arabe Unite, unde ambasada britanică le-a transmis angajaților să se adapostească imediat. Și civilii din Irbil - o regiune semiautonomă din Kurdistanul irakian - sunt prinși în schimbul de focuri din războiul isrealiano-american cu Iranul.

Premierul britanic Keir Starmer a anunțat că trimite patru avioane de luptă în Qatar. Iar cel mai înalt reprezentant diplomatic al Uniunii Europene a îndemnat țările din Orientul Mijlociu să colaboreze cu Ucraina.

Kaja Kallas, înalt reprezentant UE pentru politică externă: „În ceea ce privește dronele și dronele interceptoare, Ucraina a reușit într-adevăr să producă un număr mare și poate, de asemenea, să împărtășească această expertiză cu țările din Golf, pentru a stimula această producție”.

Din Iran, un ayatolah îndeamnă la răzbunare.

Ayatollah Abdollah Javadi Amoli: „Când Imam al-Sadiq a fost întrebat despre cineva care intenționează să ne ia averea, pământul și teritoriul nostru, el a răspuns: „Să fie vărsare de sânge, responsabilitatea este asupra mea!". Mesajul imamului acum este: „Vărsați sângele sioniștilor, al lui Trump și al altora ca ei!"

Teheranul a amenințat Statele Unite că „vor regreta amarnic" că au scufundat o navă militară iraniană în Oceanul Indian, în apropierea coastelor Sri Lanka. Fregata IRIS Dena, care avea la bord aproximativ 130 de marinari, a fost lovită de o torpilă. 90 de marinari iranieni au pierit.

Michael Clarke, analist Sky News: „Uitați-vă la prova navei: când torpila lovește, partea din spate a navei se ridică și se rupe. Aceasta distruge practic coloana vertebrală a oricărei nave și nu mai există nicio șansă de supraviețuire”.

Iar televiziunea de stat iraniană anunță că forțele sale navale au lovit joi dimineață un petrolier sub pavilion Bahamas, dar înregistrat în Statele Unite, care a luat foc în nordul Golfului, în largul coastelor Kuweitului.

Aviația israeliană bombardează în valuri în Iran, inclusiv la Teheran.

Generalul de brigadă Effie Defrin, purtător de cuvânt al armatei israeliene: „Superioritatea noastră aeriană și libertatea de acțiune pe cerul iranian ne permit să lovim orice țintă. Scopul operațiunii este de a deteriora sever regimul terorist iranian până când amenințarea existențială pentru Israel va fi eliminată”.

După zile de bombardamente israeliene sunt distrugeri peste tot și în suburbiile Beirut-ului, bastion al grupării teroriste Hezbollah. Armata israeliana le-a cerut localnicilor să se mute mai spre est și imediat s-au format cozi nesfârșite de mașini pe șoselele de evacuare.

Trupele israeliene continua si luptele la sol, cu combatanții Hezbollah, în sudul Libanului.

Diana Magnay, Sky News, Libanul de Sud: „Se aud explozii. Trebuie să ne adăpostim. Granița (cu Israelul) este la doar câțiva kilometri de aici. În ultimele 24 - 48 de ore au fost lupte grele aici”.

Semn că luptele se intensifică, tancuri și blindate israeliene au fost mutate în sudul Libanului.