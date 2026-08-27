Moscova s-a răzbunat: un angajat al Ambasadei României a fost declarat „persona non grata”. MAE, reacție rapidă

„Această măsură reprezintă un răspuns la decizia adoptată anterior de partea română, fără nicio justificare, de a declara persona non grata un angajat al Ambasadei Rusiei la Bucureşti”, adaugă comunicatul MAE rus.

MAE rus a subliniat că "această măsură este un răspuns la decizia anterioară nefondată a părţii române de a declara un angajat al Ambasadei Rusiei la Bucureşti persona non grata".

"La 27 august, însărcinatul cu afaceri al României în Rusia, Liliana Burda, a fost convocat la Departamentul de Protocol de Stat al Ministerului de Externe rus şi i s-a prezentat o notă din partea ministerului prin care un angajat al ambasadei române la Moscova este declarat persona non grata", a menţionat Ministerul de Externe al Federaţiei Ruse într-un comunicat publicat pe site-ul instituţiei, potrivit Agerpres.

Reacția Bucureștiului

„Ministerul Afacerilor Externe confirmă că astăzi, 27 august 2026, Ministerul Afacerilor Externe al Federației Ruse a comunicat decizia de a declara drept persona non grata un membru al personalului Ambasadei României la Moscova.

Această măsură a părții ruse are caracter de reciprocitate, survenind ca răspuns la decizia adoptată de către autoritățile române, la 27 iulie 2026, privind declararea ca inacceptabil a unui membru al Ambasadei Federației Ruse la București.

Reamintim că decizia respectivă a autorităților române a reprezentat o reacție la violările repetate ale spațiului aerian al României din perioada 24-26 iulie 2026, interval în care Armata Română a doborât trei drone rusești pătrunse neautorizat pe teritoriul național”, a transmis MAE român.

Anterior, Ministerul român de Externe a expulzat un diplomat rus după ce, în decurs de trei zile, Forţele Aeriene Române au doborât în spaţiul aerian naţional drone ruseşti. De asemenea, România şi-a rechemat pentru consultări ambasadorul de la Moscova, notează News.ro.

Adjunctul directorului Departamentului de Informare şi Presă al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Aleksei Fadeev, a declarat ulterior într-un interviu că Rusia nu va imita „gestul teatral” al celeilalte părţi şi nu îşi va rechema ambasadorul de la Bucureşti ca răspuns la măsura similară luată de partea română, dar va da un răspuns adecvat la expulzarea diplomatului rus.

Zaharova: „Aceste acţiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat”

La finalul lunii iulie, Moscova transmitea că va da un răspuns adecvat la expulzarea unui angajat al Ambasadei Federaţiei Ruse din România, declara pentru agenţia de stat TASS (principal canal de propagandă al Kremlinului), purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova.

„Acuzaţiile românilor sunt nefondate, pretenţiile sunt nejustificate. Aceste acţiuni neprietenoase vor primi un răspuns adecvat”, a declarat Maria Zaharova.