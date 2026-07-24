Loviturile au vizat depozite de drone și rachete, precum și alte obiective militare. Potrivit acelorași surse, Emiratele Arabe Unite au furnizat informații despre ținte și au asigurat protecția aeriană a operațiunii, potrivit WSJ.

Iranul a lansat timp de mai multe săptămâni atacuri asupra Bahrainului și Kuweitului, state care găzduiesc baze militare americane. Deși au forțe aeriene relativ reduse, cele două țări au decis să răspundă pentru a nu lăsa atacurile fără replică.

Ministerul de Externe al Emiratelor Arabe Unite a condamnat atacurile asupra Bahrainului și Kuweitului și și-a exprimat sprijinul pentru securitatea acestora, fără a comenta informațiile privind implicarea în operațiune. Autoritățile din Bahrain și Kuweit nu au răspuns solicitărilor de comentarii.

Publicația din SUA mai scrie că statele arabe din Golf se confruntă cu o mare dilemă, fiind prinse într-un război pe care nu și l-au dorit și un Iran tot mai agresiv.

Astfel, țările din Golf au suportat cea mai mare parte a represaliilor iraniene în timpul conflictului și se pregătesc pentru un impas de durată, care le amenință securitatea și economiile.

Arabia Saudită își reevaluează poziția

Conflictul afectează deja exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, comerțul maritim din Marea Roșie, turismul și investițiile în regiune. În ultimele săptămâni, Iranul și-a intensificat atacurile asupra infrastructurii critice din Bahrain și Kuweit, iar Kuweitul a acuzat Teheranul că a vizat inclusiv o centrală electrică și o instalație de desalinizare a apei.

În acest context, mai multe state arabe analizează o implicare mai activă pentru a-și proteja rutele comerciale și infrastructura strategică. Surse citate de The Wall Street Journal susțin că Arabia Saudită își reevaluează poziția, în timp ce Oman și Qatar continuă să evite o confruntare directă cu Iranul.

Analiștii citați de publicație avertizează că, dacă războiul va continua, statele din Golf ar putea ajunge să confrunte deschis Iranul, iar unele dintre ele iau în calcul inclusiv perspectiva unei schimbări de regim la Teheran.