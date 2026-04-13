Brennan, care a condus agenția în timpul președinției lui Barack Obama, a declarat sâmbătă, la MS Now, că recentele declarații volatile ale lui Trump despre distrugerea civilizației iraniene și pericolul pe care îl reprezintă pentru numeroase vieți justifică îndepărtarea sa de la Casa Albă.

„Această persoană este clar dezechilibrată”, a spus el. „Cred că al 25-lea amendament a fost scris avându-l pe Donald Trump în minte.”

Brennan a adăugat că Trump este o responsabilitate prea mare pentru a mai fi lăsat să conducă armata, având la dispoziție o putere militară imensă, inclusiv arsenalul nuclear al SUA.

Declarațiile fostului director CIA îl plasează în centrul unei dezbateri tot mai intense privind decizia lui Trump de a intra în război cu Iranul și amenințările tot mai violente de distrugere masivă. Pe 7 aprilie, președintele a avertizat că „întreaga civilizație a Iranului va muri în această noapte” dacă regimul iranian nu se conformează ultimatumului său – o amenințare care, potrivit lui Brennan, sugerează posibilitatea utilizării armelor nucleare.

Pe măsură ce retorica agresivă și vulgară a lui Trump s-a intensificat, tot mai mulți democrați au cerut activarea celui de-al 25-lea amendament. Adoptat în 1967, acesta permite vicepreședintelui și majorității cabinetului să îl înlăture pe președinte dacă este considerat „incapabil să-și exercite atribuțiile funcției”.

Peste 70 de democrați din Congres au cerut aplicarea acestui amendament, potrivit NBC News.

Șansele ca acest lucru să se întâmple sunt însă aproape inexistente, având în vedere loialitatea totală de care se bucură Trump din partea vicepreședintelui său, JD Vance, și a întregului cabinet. Cu toate acestea, îngrijorările legate de limbajul tot mai radical și amenințările sale vor continua, mai ales după eșecul negocierilor de pace dintre SUA și Iran și posibilitatea reluării conflictului.

Comentariile lui Brennan sunt cu atât mai notabile cu cât acesta este vizat de o investigație a Departamentului de Justiție al SUA, în cadrul campaniei lui Trump împotriva celor considerați adversari. Sub presiunea Casei Albe, Departamentul Justiției a deschis în iulie o anchetă penală împotriva lui Brennan și a fostului director FBI, James Comey.

Două luni mai târziu, Comey a fost acuzat de două capete de acuzare pentru că ar fi mințit Congresul în timpul audierilor din 2020 privind ingerința Rusiei în alegeri. Un judecător a respins ulterior aceste acuzații.

Se înțelege că ancheta privind activitatea lui Brennan este încă în desfășurare. În martie, președintele Comisiei juridice a Camerei Reprezentanților, aliatul lui Trump Jim Jordan, a afirmat că investigația „se intensifică”.