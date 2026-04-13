Premierul Marii Britanii a solicitat includerea Libanului în acordul de încetare a focului, afirmând că „atacurile Israelului sunt greșite” și „trebuie să înceteze imediat”, conform Sky News.

Sir Keir Starmer aduce în discuție situația din Liban, țară care a fost ținta unor atacuri aeriene israeliene pe scară largă și a unei invazii în sud, în încercarea de a eradica Hezbollah, un grup afiliat Iranului- așa cum transmit oficialii israelieni.

„Solicităm ca Libanul să fie inclus, de urgență, în acordul de încetare a focului. Diplomația este calea corectă și salut discuțiile care au loc săptămâna aceasta” le-a spus premierul deputaților.

Chiar dacă Hezbollah „trebuie să se dezarmeze”, atacurile Israelului sunt greșite.

„Acestea au consecințe umanitare devastatoare și împing Libanul într-o criză.

„Bombardamentele ar trebui să înceteze acum” a insistat Starmer.

Starmer: Trebuie să majorăm cheltuielile pentru apărare și să susținem NATO

Prim-ministrul a reiterat și necesitatea majorării cheltuielilor pentru apărare, spunând că guvernul realizează „cea mai mare investiție susținută de la Războiul Rece încoace”.

Sir Keir Starmer a calificat NATO drept „cea mai de succes alianță militară pe care a cunoscut-o vreodată lumea”.

De partea opusă, Donald Trump a criticat în repetate rânduri alianța NATO, inclusiv pentru ceea ce el numește lipsa de sprijin din partea aliaților NATO pentru războiul dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Prim-ministrul a mai spus că Europa trebuie să-și consolideze rolul în cadrul NATO, „preluând controlul asupra apărării continentului nostru într-un mod mai ferm” iar parteneriatele în domeniul apărării vor crea, de asemenea, „mii de locuri de muncă sigure” în Regatul Unit.