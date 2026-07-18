La rândul lor, iranienii au țintit cu rachete și drone țările din Golf care găzduiesc baze militare americane. Este un scenariu care se repetă deja de câteva nopți.

În cursul nopții, Iranul a lansat rachete și drone asupra mai multor baze americane din regiunea autonomă Kurdistan, în nord-estul Irakului. Imaginile filmate de localnici au surprins explozii la sol - semn că cel puțin unele dintre drone au trecut de apărarea anti-aeriană.

Și autoritățile din Kuweit au anunțat că au interceptat rachete balistice iraniene și drone care au intrat în spațiul aerian al țării. Mai multe persoane au fost rănite de schijele căzute în urma interceptării proiectilelor.

Americanii au atacat, la rândul lor, pentru a șaptea noapte consecutiv, zeci de ținte iraniene, pentru a reduce capacitățile militare ale regimului. Teheranul a reacționat cu amenințări.

Gen. Mohsen Rezaei: ”Dacă atacurile Statelor Unite vor continua încă două sau trei zile, vom intra într-o fază de ofensivă totală, de atacuri devastatoare. Asta înseamnă că Iranul nu se va mai limita la simple represalii, iar nicio graniță politică nu va mai fi în siguranță, în fața capacităților ofensive ale Iranului”.

Potrivit presei de stat de la Teheran, atacurile americane din ultimele zile ar fi avariat cinci poduri, o gară și un aeroport. Cel puțin 8 persoane ar fi murit.

Former Senior US Diplomat, Alan Eyre: ”Distrugerea stațiilor de desalinizare, a podurilor, a centralelor electrice și, în general, a infrastructurii civile care nu are o componentă militară semnificativă, reprezintă crime de război. Dar, după cum am văzut în acest război, administrației Trump nu îi pasă prea mult de dreptul internațional. Vrea doar ca Iranul să se predea”.

În cel mai bun caz, ne îndreptăm spre un război de uzură

Pe de altă parte, pușcașii marini au urcat la bordul unui petrolier, în Golful Oman, în cadrul operațiunii de impunere a blocadei împotriva porturilor iraniene. De la instituirea măsurii, forțele americane au redirecționat mai multe vase care încercau să spargă blocada. Au neutralizat un altul, care nu s-a spus ordinelor. Și au descins, pentru verificări, la bordul a două nave.

Potrivit presei americane, președintele Trump analizează din nou scenariul unei incursiuni terestre pe teritoriul iranian.

Former Senior US Diplomat, Alan Eyre: ”Nu cred că obiectivul ar fi recuperarea uraniului puternic îmbogățit, pentru că asta ar însemna o prezență foarte îndelungată în zona țintei, dar ar putea fi vorba de preluarea controlului asupra insulei Kharg, pentru a înteți presiunea economică asupra Iranului”.

Paradoxal, exact asta așteaptă cu nerăbdare Teheranul, pentru că știe că singurul lucru care va pune capăt războiului este vederea soldaților americani morți, a sacilor pentru cadavre, o probabilitate care crește dacă Trump trimite trupe în Iran. În cel mai bun caz, ne îndreptăm spre un război de lungă durată, de intensitate redusă, bazat pe represalii reciproce.

Toate incoerențele din ultimele luni arată dificultățile întâmpinate de Washington în încercarea de a găsi o ieșire din conflictul cu Iranul. O intensificare a războiului ar presupune costuri economice și politice semnificative. În același timp, încheierea războiului, fără concesii importante din partea Iranului, ar fi percepută drept un eșec major.