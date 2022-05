Război în Ucraina. Sinteza evenimentelor, 18 mai 2022. Bătălia de la Azovstal s-a încheiat după aproape 3 luni

IMAGO

Război în Ucraina - sinteza evenimentelor - 18 mai 2022. Peste 260 de combatanți ucraineni, majoritatea grav răniți, au fost evacuați din buncărele combinatului Azovstal din Mariupol.

Totodată, responsabilii de la Kiev au anunțat încheierea rezistenței de la oțelărie, după aproape 3 luni de lupte eroice.

Cu alte cuvinte, forțele ruse vor prelua controlul complet în Mariupol. În zilele următoare vor continua negocierile cu privire la soarta luptătorilor din batalionul „AZOV”, încă blocați la Azovstal.

Marți, 17 mai, Volodimir Zelenski a avut o lungă convorbire cu omologul său francez. Emmanuel Macron i-a promis că Franţa va trimite şi mai multe arme Ucrainei. Între timp, alți 7 oameni au fost ucişi în luptele din regiune Doneţk.

Potrivit ministrului ucrainean al Apărării, războiul a intrat într-o "fază prelungită", ruşii căutând controlul total al regiunii Donbas şi ocuparea părții de sud a Ucrainei.

Televiziunea de stat din Rusia susţine că toţi aceşti militari, printre care şi câteva femei, fac parte dintr-un nou grup de soldaţi evacuaţi de la Azovstal. După ce au fost atent controlaţi de ruşi, militarii au urcat în autobuze şi au fost duşi în oraşul ucrainean controlat de ruşi, Olenivka, în regiunea Doneţk.

Volodimir Zelenski: ”Misiunea de evacuare continuă. Este supravegheată de militarii noștri și de ofiţerii din serviciile de informații. Sunt implicați cei mai influenți mediatori internaționali.”

Oficialii de la Kiev spun că fac eforturi pentru a obţine un schimb de prizonieri. Însă președintele Dumei de Stat a Rusiei a afirmat că militarii Regimentului Azov și ceilalți combatanți ucraineni capturați în uzina Azovstal din Mariupol nu pot fi schimbați pentru prizonieri ruși, ci trebuie judecați în Rusia.

Hanna Maliar, ministrul adjunct al Apărării din Ucraina: ”Aceasta este o declarație politică, concepută pentru propagandă internă, inspirată din procesele politice interne ale Federației Ruse. Din partea noastră, putem spune că procesul de negociere este în desfășurare și că operațiunea de salvare în sine este în desfășurare.”

John Kirby, purtătorul de cuvânt al Pentagonului: ”Vreau să revin asupra declarației Ministerului ucrainean al Apărării, anume că misiunea de luptă din Mariupol s-a încheiat. I-aș lăsa pe ei, pe ucraineni, să definească mai bine ce se întâmplă acolo. Fără îndoială că, dacă ne gândim la civilii care au fost blocați în fabrică și în cele din urmă au reușit să iasă - și la soldații care au continuat să țînă piept cu pricepere și curaj - este admirabil cât de mult au reușit să reziste.”

Lupele continuă în regiunile Donețk și Luhansk, iar în restul țării oamenii încearcă să-și revină după bombardamentele grele din aceste luni de război: ”Când am reușit să mă ridic, am văzut suflul exploziei. Era că în filme. Apoi am fost doborâtă și totul a început să se prăbușească în jur.”

Directoarea unei școli din Cernigău își amintește cu groază momentul în care școala în care se adăpostise a fost lovită de bombe. Iar teamă că loviturile ar putea reîncepe în orice moment este constantă: ”Copiii cred că se vor întoarce (la școală). Ei nu își dau seama că nu a mai rămas nicio școală aici. Cine știe ce mai urmează...”

Peste o mie de școli și licee au fost lovite de bombele rusești de la începutul acestui război, spun oficilialii ucraineni. Ieri, la Kiev, președintele Zelenski și soția lui au avut prima apariție în public împreună, de la începutul acestui război.

Volodimir Zelenski și Olena Zelenska au participat la funeraliile primului preşedinte al Ucrainei independente post-sovietice - Leonid Kravciuk. Între timp, la postul național Rusia 1, într-o emisiune moderată de una dintre principalele propagandiste ale Kremlinului, un analist militar a făcut comentarii de neconceput în presă rusă, tot mai strict controlată.

Mihail Hodarionok , colonel în retragere, analist militar: ”Din punct de vedere strategic, adevărul este că Ucraina poate înarma un milion de soldați în viitorul apropiat. În calculele noastre operaționale și strategice, trebuie să ținem cont că situația armatei noastre se va înrăutăți.”

Profesionalismul unei armate nu este determinat de numărul celor recrutați prin contract, ci de gradul de pregătire personală și mai ales de moralul și disponibiltatea de a-ți da viață pentru patria mama. În Rusia, dogma înrădăcinată în mințile politologilor este că un om angajat prin contract să lupte este un profesionist. Nici pomeneală!

În schimb, dorința de a-și proteja patria chiar există în Ucraina. Ei sunt gata să lupte până la ultimul om. Potrivit clasicilor marxism-leninismului, și în această privință nu au fost proșți, victoria pe câmpul de luptă este determinată de motivația militarilor.

Cu o franchețe șocantă, colonelul Hodarionok a spus lucrurilor pe nume în privința deciziilor luate de Kremlin: ”Principala deficiență a poziției noastre politico-militare este că suntem într-o completă izolare geopolitică și, oricât de mult am urî s-o recunoaștem, adevărul este că toată lumea e împotriva noastră.”

Rămâne de văzut dacă analiza a fost un apel la trezire spontan, scăpat pe post, ori un demers deliberat, menit să pregătească publicul pentru vești tot mai proaste de pe front.