„Desigur, dacă este necesar, Rusia este pregătită să-și ofere serviciile de mediere”, a declarat diplomatul rus.

Obiectivele SUA și Iranului nu pot fi atinse prin forță

Deși o reluare a dialogului între SUA și Iran pare improbabilă pentru moment, obiectivele principale declarate de ambele părți - Washingtonul dorind să prevină un Iran înarmat nuclear, iar Teheranul să vadă ridicate sancțiunile împotriva Republicii Islamice - sunt imposibil de atins prin forță militară, a afirmat Mihail Ulianov.

Iranul, potrivit diplomatului rus, ar saluta o mediere din partea Rusiei. Cu toate acestea, SUA au dat clar de înțeles că nu au nevoie de intermediari, întrucât sunt convinse că se pot descurca și singure, a spus el.

„De fapt, americanii gestionează foarte prost situația”, susține diplomatul rus, citat de Xinhua.

Putin critică atacurile asupra Iranului

Într-o serie de convorbiri telefonice la începutul acestei săptămâni cu liderii Emiratelor Arabe Unite, Bahrainului și Qatarului, președintele rus Vladimir Putin a criticat atacurile americano-israeliene asupra Iranului, pe care Kremlinul le-a descris drept „agresiune neprovocată”, au transmis agențiile de presă oficiale ruse.

Anterior, Kremlinul a declarat că Moscova a rămas în contact permanent cu conducerea iraniană.