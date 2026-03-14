"În timp ce afirmă dreptul Republicii Islamice Iran de a răspunde acestei agresiuni prin toate mijloacele disponibile, în conformitate cu normele şi dreptul internaţional, mişcarea îşi îndeamnă fraţii din Iran să nu vizeze ţările vecine", a scris Hamas pe Telegram.

Hamas a cerut, de asemenea, comunităţii internaţionale "să lucreze pentru a pune capăt imediat" războiului în curs.

Teroriștii Hamas stau la baza războiului devastator din Palestina

Mişcarea islamistă, care a preluat puterea în Fâşia Gaza în 2007, a lansat un atac sângeros împotriva Israelului pe 7 octombrie 2023, declanşând un război devastator în teritoriul palestinian. Un armistiţiu fragil a intrat în vigoare pe 10 octombrie 2025.

Hamas condamnase anterior asasinarea liderului suprem iranian Ali Khamenei, ucis de un atac aerian israelian la Teheran pe 28 februarie, în prima zi a războiului, numind-o "crimă odioasă".

"El a oferit toate formele de sprijin politic, diplomatic şi militar poporului nostru, cauzei noastre şi rezistenţei noastre", a declarat mişcarea la scurt timp după moartea lui Khamenei.