Insula Kharg este o fâșie de pământ de aproximativ cinci mile în largul coastei Iranului, prin care sunt gestionate aproximativ 90% din exporturile de țiței ale țării. Insula părea să fi rămas neatinsă în primele două săptămâni ale războiului cu Iranul.

„În urmă cu câteva momente, la ordinul meu, Comandamentul Central al Statelor Unite a executat unul dintre cele mai puternice raiduri de bombardament din istoria Orientului Mijlociu și a distrus complet fiecare țintă MILITARĂ de pe bijuteria coroanei Iranului, insula Kharg. Armele noastre sunt cele mai puternice și sofisticate pe care lumea le-a cunoscut vreodată, dar, din motive de decență, am ales să NU distrug infrastructura petrolieră de pe insulă”, a scris Trump pe Truth Social, adăugând că va reconsidera lovirea unor ținte petroliere dacă navele nu vor putea trece prin Strâmtoarea Ormuz.

Armata SUA a executat un „atac la scară largă”

Un oficial american a confirmat pentru CNN că armata SUA a executat un „atac la scară largă” asupra insulei Kharg. Oficialul nu a dezvăluit dacă toate țintele militare de acolo au fost distruse, așa cum a afirmat Trump.

Un videoclip publicat ulterior pe Truth Social de președintele Donald Trump și geolocalizat de CNN arată lovituri ale SUA asupra insulei Kharg, inclusiv asupra unor facilități ale aeroportului și asupra pistei.

Explozii puternice și coloane de fum negru sunt vizibile pe parcursul înregistrării, pe care CNN a geolocalizat-o prin compararea cadrelor cu imagini din satelit. Trump s-a arătat iritat de prezentatorul Fox Radio Brian Kilmeade într-un interviu difuzat vineri dimineață, după ce acesta l-a întrebat dacă SUA ar putea viza insula Kharg, calificând întrebarea drept „prostească”.

„Nu pot răspunde la o întrebare de genul acesta. … Nici nu ar trebui să o pui. Este doar una dintre foarte multe posibilități. Nu este sus pe listă, dar este una dintre multe, și îmi pot schimba părerea în câteva secunde”, a spus Trump.

Experții au susținut că o încercare de a captura sau ataca insula Kharg ar necesita un număr semnificativ de trupe terestre - lucru față de care administrația Trump s-a arătat până acum reticentă.

Iranul amenință cu atacuri asupra infrastructurii petroliere după lovitura asupra insulei Kharg, relatează presa de stat.

Iranul a declarat că orice atac asupra infrastructurii sale petroliere va duce la lovituri de represalii

Iranul a declarat că orice atac asupra infrastructurii sale petroliere și energetice va duce la lovituri de represalii asupra unor facilități din regiune deținute de companii petroliere care au acționari americani sau cooperează cu Statele Unite, a relatat presa de stat, citând comandamentul militar Khatam al-Anbiya de la Teheran.

Declarația, făcută sâmbătă dimineață, ora locală, vine după ce președintele Donald Trump a anunțat că SUA au lovit ținte militare de pe insula iraniană Kharg, prin care trece majoritatea exporturilor de țiței ale țării.

Presa de stat iraniană spune că infrastructura petrolieră de pe insula Kharg nu a fost avariată.

Agenția de presă Fars, afiliată statului iranian, a afirmat că nicio infrastructură petrolieră nu a fost avariată în urma loviturilor americane asupra insulei Kharg.

Pe insulă au fost raportate peste 15 explozii, iar coloane groase de fum s-au ridicat după ce SUA au vizat sisteme de apărare ale armatei, baza navală Joshen, turnul de control al aeroportului și un hangar pentru elicoptere, potrivit unor surse din teren citate de agenție.