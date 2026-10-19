Așteptați vești bune, mișcări de trupe și de planete. Zona dintre Balanță și Scorpion se numește Via Combusta, adică „drumul ars” al zodiacului, sau triunghiul Bermudelor al zodiacului.

În această perioadă, Soarele intră din Balanță în Scorpion, pe 23 octombrie, după care Venus retrogradează și, pe 24 octombrie, se întoarce din Scorpion în zodia Balanței. Mercur rămâne în Scorpion, dar retrogradează și el.

Odată cu intrarea Soarelui în Scorpion, începe un sezon foarte interesant, mai ales pentru oamenii pasionați de mistere.

Este o perioadă în care se pot produce anumite declanșări. Nu neapărat ne trezim dintr-odată făcând lucruri, dar putem transforma, restaura, descoperi, investiga, schimba anumite lucruri sau renunța la ele. Sunt mai multe verbe care se potrivesc acestei perioade a Scorpionului, în care parcă ceva se transformă, moare și renaște. Când vom intra în zodia Săgetătorului, lucrurile vor fi deja schimbate.

Mai există o tensiune între Luna Neagră din Capricorn și Neptun din zodia Berbecului. Cei care își doresc să aleagă o meserie pentru viitor sau să înceapă un nou proiect la locul de muncă ar trebui să fie atenți. Acest aspect astrologic are ceva din zona erorii și poate că nu este cel mai bun moment pentru a începe lucruri noi sau pentru a face planuri pe termen lung.

Probabil că asupra unor decizii se va reveni, mai ales în contextul acestor retrogradări. Cu Mercur retrograd și Venus retrograd, aproape că nu-ți mai vine să faci nimic. Totuși, aceste perioade sunt foarte bune pentru a descoperi lucruri și pentru a recupera anumite amintiri. Uneori, împrejurările ne determină să ne amintim de lucruri uitate. De exemplu, o întâlnire cu niște prieteni poate readuce în memorie întâmplări pe care nu le mai țineam minte.

Este, de asemenea, un moment potrivit pentru a reface lucruri care nu au funcționat prima dată.

Ar trebui făcută și o mică rectificare în privința lui Venus retrograd: poate că este mai bine să te căsătorești a doua oară decât prima oară, atunci când guvernatorul zodiei este retrograd.

Venus se întoarce în zodia Balanței, iar aceasta este o veste bună. Pe de o parte, lucrurile ar putea escalada din cauza lui Mercur retrograd în Scorpion: o simplă acuzație se poate transforma într-un război. Pe de altă parte, Venus în Balanță vine ca un diplomat, un conciliator, un mediator sau un avocat. Această poziție poate cosmetiza atmosfera, astfel încât lucrurile să treacă neobservate, cel puțin la suprafață.

Prin urmare, acum pot fi cosmetizate chiar și chestiuni cu iz penal. Dacă lucrurile stau pe muchie de cuțit și riscă să se transforme în ceva foarte complicat, poate fi luată în calcul și latura bună a acestor aspecte.

Horoscop săptămâna 19 – 25 octombrie 2026 – Berbec

Berbecul este luat la rost și întrebat de soț, de soție, de copil, de poliție sau în cadrul unui audit. Când Berbecul spune că nu știe ce a făcut cu banii, este limpede că a venit momentul să schimbe viteza, așa cum se spune la șofat, și să treacă de la a patra la a doua, folosind frâna de motor, mai ales în ceea ce privește cheltuielile.

Horoscop săptămâna 19 – 25 octombrie 2026 – Taur

Pentru Tauri apar mici șantaje emoționale la nivel de cuplu. În căsnicie se discută despre un venit în plus, despre un salariu suplimentar sau despre investiții de viitor.

Taurul are și un as în mânecă, ceva pe care nu și-a făcut curaj până acum să valorifice. Această discuție îi poate da un imbold să-și scoată la iveală marile talente și abilități și să le transforme, probabil, în bani.

Horoscop săptămâna 19 – 25 octombrie 2026 – Gemeni

Gemenii pot aștepta rezultatele unor analize medicale. Este o perioadă în care pot fi investigate anumite probleme de sănătate. În general, Gemenii sunt o zodie ceva mai preocupată și mai stresată, care stă cu gândul la rezultatele pe care le așteaptă. În contextul acestor retrogradări, ar putea fi vorba despre anumite erori medicale.

Gemenii pot primi și un telefon de la un fost loc de muncă sau de la o colaborare din trecut. Un vechi colaborator îi poate contacta, dar pot apărea și vești sau mesaje de la un fost partener ori de la o iubire mai veche. Aceste retrogradări aduc în prim-plan trecutul.

Horoscop săptămâna 19 – 25 octombrie 2026 – Rac

Racii devin foarte curioși în legătură cu viața copiilor lor și vor să afle ce se întâmplă cu aceștia. Racului îi place să joace rolul polițistului în familie, mai ales că se laudă întotdeauna cu flerul său. Totuși, devine foarte suspicios atunci când vine vorba despre iubire și despre propriii copii.

Venus îl ajută să revină la planuri mai serioase și mai pragmatice privind redecorarea apartamentului. Racii sunt sfătuiți să înceapă aceste lucrări după data de 13 noiembrie, când planetele nu vor mai fi retrograde.

Horoscop săptămâna 19 – 25 octombrie 2026 – Leu

Pentru Lei vin vești bune în privința interviurilor, a aplicațiilor depuse și a programelor în care așteaptă să fie admiși. Este posibil să li se mai ceară anumite documente sau completări, ceea ce înseamnă că trebuie să depună puțin mai mult efort și să reia unele demersuri. Rezultatele pot fi însă nemaipomenite.

În casele și familiile Leilor există secrete, iar prin sertarele lor se pot ascunde tot felul de lucruri, inclusiv pantofi scumpi, cumpărați și apoi ascunși. În perioada lui Mercur retrograd, este bine să fie analizate cu atenție investițiile și cheltuielile.

Horoscop săptămâna 19 – 25 octombrie 2026 – Fecioară

Fecioarele se pot răzgândi în privința unor achiziții și pot trimite înapoi anumite produse, recuperându-și banii. Renunțarea la o cheltuială sau la o cumpărătură de acest fel poate reprezenta un avantaj și poate fi considerată un bonus al săptămânii.

Fecioarele trebuie să fie și mai atente la ceea ce spun, deoarece pot face gafe monumentale sau pot dezvălui un secret. Este o situație asociată cu Mercur retrograd în Scorpion.

Horoscop săptămâna 19 – 25 octombrie 2026 – Balanță

Balanțele pot reveni la un look mai vechi, la un aspect pe care îl aveau în trecut. Își pot schimba din nou culoarea părului sau vestimentația, după ce ajung la concluzia că nu au primit suficiente aprecieri ori că nu se simt bine cu schimbările făcute în ultima perioadă.

Acest lucru este valabil mai ales pentru persoanele creative, care încearcă să se îndepărteze de stilul clasic și să inventeze ceva nou. Unele încercări pot da rezultate, altele nu, însă este posibil ca noul stil să nu devină unul emblematic.

Prin urmare, Balanțele ar putea cheltui bani pentru a reveni asupra unor alegeri și pentru a-și stabili un stil care li se potrivește mai bine.

Horoscop săptămâna 19 – 25 octombrie 2026 – Scorpion

Scorpionii caută relaxare și pot apela la un maseur-terapeut, inclusiv la unul cu care au mai lucrat în trecut. Se întorc și către o zonă mai misterioasă a iubirilor clandestine, iar în această perioadă caută surse de inspirație pentru ceea ce au de făcut.

Dacă un Scorpion pune întrebări, celelalte zodii nu sunt obligate să răspundă. Scorpionii traversează o perioadă în care pot pune întrebări foarte indiscrete și ciudate, luându-i pe ceilalți prin surprindere și făcându-i să dezvăluie lucruri pe care, în mod normal, le-ar păstra pentru ei.

Scorpionii ar putea să-și folosească mai bine flerul de detectiv pentru a descoperi mistere istorice, precum faraonii și mumiile încă nedescoperite, în loc să intre neinvitați în viața celorlalte zodii.

Horoscop săptămâna 19 – 25 octombrie 2026 – Săgetător

Săgetătorii se pot confrunta cu probleme legate de căile respiratorii, rinichi sau anexe. În această perioadă, este important să acorde atenție problemelor de sănătate, deoarece retrogradările pot contribui la prelungirea unor afecțiuni sau răceli, care se pot transforma în probleme mai serioase.

În planul relațiilor, un prieten sau o cunoștință pe care Săgetătorul o ține în această perioadă pe banca de rezerve se află între zona astrologică a prietenilor și cea a dușmanilor. Este recomandată păstrarea unei distanțe mai mari și amânarea discuțiilor până când planetele retrograde își încheie influența.

Horoscop săptămâna 19 – 25 octombrie 2026 – Capricorn

Capricornii nu vor putea onora toate evenimentele din această săptămână și nici nu vor putea refuza anumite oferte profesionale foarte tentante. În același timp, intră într-o criză de timp, deoarece au lucruri de început și de terminat.

Fiind perfecționiști, vor încerca să se ocupe de toate, ceea ce le va aduce o săptămână foarte alertă și aglomerată.

Horoscop săptămâna 19 – 25 octombrie 2026 – Vărsător

Vărsătorii pot primi invitații de la prieteni pentru a petrece sărbătorile în străinătate, însă este posibil să nu poată da încă un răspuns clar, tot din cauza retrogradărilor. Propunerea sună foarte bine, dar perioada este incertă, așa că decizia poate fi amânată.

La locul de muncă, Vărsătorii se pot gândi dacă să dezvăluie o radiografie a situației profesionale, care ar putea scoate la iveală un adevăr. Totuși, trebuie să ia în calcul posibilele efecte colaterale asupra relațiilor cu colegii și șefii.

Horoscop săptămâna 19 – 25 octombrie 2026 – Pești

Peștii așteaptă o refinanțare pentru firmă și ar putea să o obțină. În plus, poate apărea o veste încurajatoare în legătură cu o moștenire. Cineva se răzgândește în privința acesteia, însă documentele nu au fost încă semnate.

În ceea ce privește călătoriile și publicarea unor lucrări, anumite demersuri ar putea fi realizate după 13 noiembrie, poate chiar după 4 decembrie. Este vorba despre lucruri pe care Peștii așteaptă de ceva vreme să le publice, dar care întârzie.

S-a notat! Se știe că publicul este foarte pasionat de astrologie și dorește să afle cât mai multe despre ceea ce îi rezervă astrele.