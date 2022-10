Răsturnare de situație. Ai cui erau, de fapt, dinții spre care Kievul spunea că au fost smulși de ruși de la prizonieri

În urmă cu câteva zile, Ministerul ucrainean al Apărării a publicat mai multe imagini cu o cameră de tortură unde rușii ar fi comis atrocități asupra civililor din localitatea Pisky-Radkivski.

Forțele ucrainene au postat și o fotografie cu dinți auriți, care ar fi provenit de la civilii torturați. Însă un stomatolog din Pisky-Radkivski a declarat pentru Bild că aceștia au fost, de fapt, furați din cabinetul său.

„O cameră de tortură în Piski-Radkivski. 2 fotografii. O mască de gaz pusă pe capul unei victime, care a fost acoperită cu o cârpă arzând și îngropată de vie. Și o cutie de coroane dentare de aur. Un mini-Auschwitz”, fusese mesajul transmis de Ministerul Apărării de la Kiev, pe Twitter.

A torture chamber in Pisky-Radkivski. 2 photos. A gas mask that was put on the head of a victim who was covered with a smoldering rag and buried alive. And a box of gold dental crowns. A mini Auschwitz. How many more will be found in occupied Ukraine?

Photo @serhii_bolvinov pic.twitter.com/So4glJlt9N