„Incidentul din Leipzig marchează o nouă escaladare pe teritoriul Uniunii Europene atribuită direct Rusiei”, a declarat Ursula von der Leyen.

Asta după ce Berlinul a acuzat direct Moscova că s-a aflat în spatele unei tentative de atac cu drone pe aeroportul german.

Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene: „A fost un atac realizat cu materiale de uz militar, desfășurat de agenți ruși pe teritoriul Uniunii Europene. Nu vom tolera acest lucru. Europa și NATO nu doar că își vor menține presiunea asupra Rusiei. O vom intensifica și nu ne vom opri.”

Mark Rutte, secretarul general al NATO: „Pericolele pe care le reprezintă Rusia sunt clare. Și lucrăm non-stop pentru a ne asigura că suntem pregătiți să ne protejăm cetățenii. Dacă Rusia crede că ne va dezbina prin această amenințare sau dacă crede că ne va descuraja să sprijinim Ucraina, se înșală.”

Corespondent Știrile PRO TV: „Mesajul transmis de la Bruxelles este că europenii trebuie să accepte un adevăr dur: atacurile Rusiei reprezintă noua normalitate. Iar infrastructura noastră de zi cu zi este o potențială țintă aflată în prima linie. Drept urmare, Europa trebuie să răspundă mai rapid și mai ferm acțiunilor iresponsabile ale Rusiei. Iar orice stat membru vizat de Rusia va avea sprijinul UE și al NATO, care și-au exprimat solidaritatea deplină cu Germania după incidentul de la Leipzig.”

Doi suspecți, identificați în cazul dronelor de la Leipzig

În cazul dronelor de pe aeroportul din Leipzig, anchetatorii au identificat doi suspecți: un cetățean rus, care are legături cu serviciile secrete ruse, și un belarus care deține un pașaport rusesc. Probele ADN au condus la identificarea unuia dintre ei.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Este foarte clar că, din nou, este vorba despre ingerințe și despre acest război hibrid pe care Rusia îl duce împotriva noastră, lucru care este acum documentat.”

Și ministrul italian al Apărării spune că implicațiile pentru securitatea Europei sunt serioase.

Guido Crosetto, ministrul italian al Apărării: „Sper că atacul a fost comis de un individ singuratic și instabil. Spun de luni de zile că provocările din partea Rusiei se intensifică, inclusiv cu drone, dar și la sol. Dacă s-ar ajunge și la acest nivel, ar fi un pas și mai grav.”

Putin respinge acuzațiile

„Au plantat niște probe” - a răspuns Vladimir Putin după ce Berlinul a acuzat direct Moscova că se află în spatele tentativei de atac hibrid cu drone explozive, pe aeroportul din Leipzig.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Cancelarul Germaniei se confruntă cu o situație politică internă dificilă. Nu se bucură de încrederea cetățenilor săi. Iar motivul este clar: nu apără interesele naționale, ci renunță la acestea. Este necesar să ne opunem «Rusiei agresive», nu-i așa? Dar unde sunt dovezile? Ei bine, poftim - au plantat niște probe.”

Președintele ceh, Petr Pavel, susține însă că Vladimir Putin caută întotdeauna un dușman extern.

Petr Pavel, președintele Cehiei: „Țările europene nu au absolut nicio intenție să invadeze Rusia. Nimeni nu este atât de nebun. Rusia le spune însă în permanență propriilor cetățeni că sunt amenințați de Occident. De aceea, lansează o serie de atacuri indirecte împotriva țărilor europene, pentru a dezbina Uniunea Europeană.”

Marea Britanie cere creșterea cheltuielilor pentru apărare

Și lidera opoziției din Marea Britanie i-a cerut premierului Burnham să ia măsuri.

Kemi Badenoch, liderul opoziției din Marea Britanie: „Este război în Europa. Germania a confirmat că Rusia s-a aflat în spatele atacului asupra aeroportului din Leipzig. Tensiunile sunt atât de ridicate, încât directorul CIA a zburat la Moscova. Trebuie să atingem acum pragul de 3% pentru cheltuielile de apărare.”

Mai multe capitale au chemat ambasadorii ruși să dea explicații. Uniunea Europeană urmează să anunțe un răspuns clar, inclusiv sancțiuni suplimentare, în zilele următoare.