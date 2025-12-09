Prima reacție a UE după ce Trump a spus că liderii europeni sunt „slabi”. Președintele SUA, avertizat

09-12-2025 | 19:32
antonio costa
AFP

Înaltele personalități ale UE au încercat marți să clarifice lucrurile, după ce președintele american Donald Trump a catalogat Europa ca fiind un grup de țări „în declin”, conduse de lideri „slabi”.

Alexandru Toader

Donald Trump a criticat Europa pentru guvernarea deficitară și incapacitatea de a reglementa migrația într-un interviu acordat lui Dasha Burns de la POLITICO, difuzat marți într-un episod special al podcastului The Conversation.

„Cred că sunt slabi”, a spus republicanul, referindu-se la președinții și prim-miniștrii continentului, adăugând: „Cred că nu știu ce să facă. Europa nu știe ce să facă”.

Președintele Consiliului European, Antonio Costa (foto articol), a declarat că Europa și SUA „trebuie să acționeze ca aliați” și l-a îndemnat pe liderul republican să dea dovadă de „respect”.

„Noi respectăm alegerea americanilor, iar ei trebuie să respecte alegerile democratice ale cetățenilor noștri. Atunci când toți liderii mă aleg președinte al Consiliului European, președintele Trump trebuie să respecte acest lucru. La fel cum noi respectăm faptul că cetățenii americani l-au ales președinte al Statelor Unite. Așa se comportă aliații între ei”, a adăugat el în cadrul unei conferințe de presă în Irlanda.

Zelenski
Zelenski se întâlneşte cu Papa la Roma. Preşedintele ucrainean pregăteşte o propunere revizuită a planului Trump pentru pace

Solicitată de POLITICO să răspundă la evaluarea usturătoare a lui Trump, purtătoarea de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, a luat apărarea liderilor europeni.

„Suntem foarte mulțumiți și recunoscători că avem lideri excelenți, începând cu liderul acestei instituții, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, de care suntem foarte mândri și care ne poate conduce în fața numeroaselor provocări cu care se confruntă lumea”, a declarat Pinho.

Pinho a lăudat, de asemenea, „mulți alți lideri aflați la cârma celor 27 de state membre care alcătuiesc acest proiect european – un proiect de pace – care ghidează UE prin diversele provocări cu care se confruntă, de la probleme comerciale până la războiul de la porțile noastre”.

„Permiteți-mi să profit de această ocazie pentru a mă alătura sentimentului împărtășit de milioane de cetățeni ai UE: suntem mândri de liderii noștri”, a mai spus Pinho.

În ultimele zile, Europa s-a confruntat cu critici repetate din partea administrației Trump, inclusiv o strategie de securitate națională a SUA care descrie continentul ca fiind în declin civilizațional și acuzații ale unor înalți oficiali că UE cenzurează libertatea de exprimare, după ce Comisia a impus o amendă de 120 de milioane de euro platformei X a lui Elon Musk pentru încălcarea cerințelor de transparență.

Sursa: Politico.eu

