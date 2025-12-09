Trump spune că liderii europeni sunt „slabi” și că majoritatea statelor UE se „descompun”. „Dezastrul” la care se referă

09-12-2025 | 19:13
Președintele Donald Trump critică Europa într-un interviu pentru Politico, numind-o un grup de națiuni "în declin", conduse de lideri "slabi".

Aliații europeni ai Kievului "vorbesc, dar nu produc, și războiul continuă fără încetare", spune același Trump.

Rusia "are avantaj în negocieri", și Volodimir Zelenski "trebuie să înceapă să accepte lucrurile", mai transmite liderul de la Casa Albă.

Donald Tump: „Dar majoritatea națiunilor europene... se descompun. Se descompun. Liderii lor vor să fie corecți din punct de vedere politic și asta îi face slabi. Europa nu va mai fi… după părerea mea, multe dintre aceste țări nu vor mai fi viabile ca state. Politica lor de imigrație este un dezastru. Ceea ce fac ei cu imigrația este un dezastru”.

Într-un interviu pentru Politico, dar și când a fost întrebat despre amenda de 140 de milioane de dolari dată de Comisia Europeană platformei X a lui Elon Musk, pentru încălcări ale legii ce reglementează serviciile digitale, Donald Trump s-a dezlănțuit la adresa Uniunii Europene.

Donald Trump: „Asta e o obrăznicie. Elon nu m-a sunat să-mi ceară ajutor în această privință. Nu cred că este corect. Uite ce e, Europa trebuie să aibă grijă! Acum Europa se îndreaptă în direcții greșite. Este foarte rău, foarte rău pentru oameni. Nu vrem ca Europa să se schimbe atât de mult”.

Criticile lui Trump vin în contextul recentei publicări a noii strategii de securitate națională a SUA, un document pe care analiștii îl consideră surprinzător de „ostil și disprețuitor față de Europa și NATO”.

În noua strategie, nu doar că Europa este pusă la zid pentru excesul de reglementare și pentru politica de migrație, dar prezintă o viziune a unei noi ordini mondiale în care Statele Unite și Rusia dictează regulile în Atlantic, Washingtonul își reduce angajamentele față de apărarea Europei, iar rolul NATO este limitat. În această perspectivă, Uniunea Europeană este un partener incomod, destinat să rămână marginal și irelevant, comentează experții occidentali.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei: „Unele părți ale documentului sunt inacceptabile pentru noi, din perspectivă europeană. Nu văd nevoia ca americanii să dorească acum să salveze democraţia în Europa. Dacă ar trebui să fie salvată, am putea să o facem singuri. Noi, în Europa, și deci și în Germania, trebuie să devenim mult mai independenți de Statele Unite în ceea ce privește politica de securitate”.

Culmea, Kremlinul a salutat schimbările aduse de noua strategie americană.

Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin: „Nuanțele pe care le observăm în noua strategie de securitate națională a SUA ne bucură foarte mult. Se menționează acolo necesitatea dialogului și a relațiilor constructive, prietenești. Asta nu poate decât să ne atragă, mai ales că, fără îndoială, corespunde viziunii noastre”.

Antonio Costa, președintele Consiliului European: „Citind paragrafele referitoare la Ucraina, putem înțelege de ce Moscova împărtășește această viziune. Obiectivul unei asemenea strategii nu este pacea justă și durabilă. Nu putem avea o relație stabilă cu Rusia atâta vreme cât Rusia rămâne o amenințare pentru securitatea noastră (a Europei)”.

Emmanuel Macron, președintele Franței: „Cred că (noi, europenii) avem multe atuuri: finanțarea pachetelor de sprijin militar, faptul că Ucraina rezistă pe front, faptul că economia rusă începe să dea semne de suferință”.

Trump: În multe privințe, Europa nu face o treabă bună. Vorbesc prea mult și nu livrează nimic. Mă refer la Ucraina. Doar discuții, nimic concret..
Reporter: Dacă Zelenski respinge această înțelegere...
Trump: Da.
Reporter: Există un termen, un moment în care să spuneți "Bine, asta e"?
Trump: Ei bine, o să trebuiască să se pună pe treabă și să înceapă... să accepte anumite lucruri. Atunci când pierzi, pentru că el pierde...

Ucraina vrea să prezinte Casei Albe un plan de pace revizuit, o alternativă, în încercarea de a evita concesiile teritoriale.

Volodimir Zelenski, care s-a întâlnit cu Papa Leon și cu premierul Italiei, Georgia Meloni, la Roma, a exclus din nou cedarea de teritorii, afirmând că nu are "niciun drept" să facă acest lucru conform legilor ucrainene și internaționale.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 09-12-2025 19:12

