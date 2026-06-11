Amenințarea vine după încă o noapte de lovituri, între forțele americane și cele iraniene. Analiștii nu se pun de acord, dacă avem de-a face, cu ultimele presiuni, înainte de un acord sau cu iminența reluării războiului la intensitate maximă.

Armata americană a început să atace Iranul cu rachete cu rază lungă de acțiune Tomahawk, la scurt timp după anunțul președintelui Trump: „O să-i lovim dur astăzi și apoi vedem ce se întâmplă cu acordul. Iranienii ne duc de nas, ne iau de fraieri. Pentru că înainte au avut de-a face cu niște președinți foarte proști. Treaba e foarte simplă, Iranul pur și simplu nu poate deține arme nucleare și nu le va avea. Tot ce trebuie să facă e să semneze o hârtie. Totul e deja negociat, dar ei trag de timp”.

Forțele americane au vizat sisteme de comunicații și radare, sisteme de apărare aeriană de pe tot cuprinsul Iranului, dar și o navă care încerca să spargă blocada. Trei marinari indieni au fost uciși.

Pete Hegseth, secretarul american al Apărării: „Dacă trebuie să negociem cu bombe, vom negocia cu bombe - și suntem foarte buni la asta”.

La rândul său, Iranul a lansat rachete balistice și drone către bazele militare americane din Iordania, Kuweit și Bahrein. De asemenea, Teheranul susține că a închis din nou traficul prin Strâmtoarea Ormuz.

Fred Pfleitgen, corespondent CNN: Președintele Trump spune că Iranul va plăti un preț mare pentru că nu a încheiat încă un acord cu Statele Unite. Care este răspunsul dumneavoastră?

Brig. Gen. Hossein Maroofi, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice: Trump se minte singur. Trebuie să înțeleagă puterea acestei mari națiuni și trebuie să recunoască puterea armatei noastre.

Generalul Abolfazl Shekarchi, purtător de cuvânt principal al Forțelor Armate Iraniene: Nu vom da niciodată înapoi în fața blestematului de Trump și a vicleanului de Netanyahu. Mâna lui Allah este deasupra capetelor noastre și suntem hotărâți să-i zdrobim pe inamici, cu voia Domnului!

Trump a încercat să minimalizeze anunțul că inflația a crescut pentru a treia lună consecutiv în Statele Unite, pe fondul scumpirii petrolului.

Reporter: Sunteți îngrijorat, domnule președinte, de cele mai recente date privind inflația?

Trump: Datele au fost excelente. Ador situația inflației. Știți de ce? Când războiul se va încheia, va scădea. Va pica precum o piatră.

Donald Trump: O să vă spun ceva ce nu știți. Știți că luăm, confiscăm milioane de barili de petrol? Numai noaptea trecută le-am confiscat 22 de nave, noaptea pe întuneric, pentru că iranienii nu mai au radare, le-am spulberat noi. Pot, în sfârșit, să v-o spun pentru că abia acum s-au prins și iranienii. Mi-a fost foarte greu să nu zic nimic. Muream s-o spun, dar n-am vrut să stric totul. Milioane de barili am scos de acolo și de aia e acum barilul 85 de dolari și nu 250.