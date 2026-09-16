"A trebuit să fac pe MacGyver. Cu un obiect metalic pe care l-am găsit în toaletă, am făcut două găuri în uşă, una sus şi una jos, pentru a lăsa să intre oxigen", a declarat Frederic Erens pentru ziarul Het Laatste Nieuws.

Erens se referea la serialul de televiziune McGyver, care prezintă aventurile lui Angus MacGyver, un agent secret al unei agenţii de securitate naţională, care rezolvă misiuni complicate cu ingeniozitatea şi cunoştinţele sale de ştiinţe aplicate, având asupra lui un omniprezent cuţit elveţian.

Politicianul belgian, în vârstă de 58 de ani, a intrat în toaletă marţi seară, nu a mai putut să descuie uşa şi a trebuit să aştepte până miercuri dimineaţă pentru a fi salvat de serviciile de urgenţă, care au folosit o rangă pentru a forţa încuietoarea, potrivit postului de radio VTM Nieuws.

Uşile toaletelor din clădirea Parlamentului flamand din Bruxelles acţionează ca nişte paravane de incendiu, permiţând trecerea a foarte puţin sau deloc oxigen.

În urma incidentului, Erens a fost dus la Spitalul Saint-Jean din Bruxelles după ce s-a confruntat cu probleme respiratorii.